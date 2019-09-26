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Пресс-конференция, посвященная ЧП в аэропорту Барнаула. Видео

, ИА "Амител"
У самолета с 334 пассажирами на борту при посадке загорелось шасси
 

В правительстве Алтайского края прошла пресс-конференция, посвященная аварийной посадке Boeing 767-300 в аэропорту Барнаула.

Участие в пресс-конференции приняли председатель правительства Алтайского края Игорь Степаненко, министр транспорта региона Александр Дементьев, министр здравоохранения Дмитрий Попов, начальник главного управления МЧС России по краю Александр Макаров, директор ОАО Авиапредприятие "Алтай" Виталий Архипенко, а также и.о. начальника Западно-Сибирского межрегионального территориального управления воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта Иван Белов.

Напомним, 25 сентября в 21:13 по местному времени в аэропорту краевой столицы совершил посадку самолет Boeing 767-300 авиакомпании Azur air, летевший из вьетнамского города Камрани. У него загорелась правая стойка шасси. На борту находились 344 человека, включая 10 членов экипажа. По последним данным, к медикам обратились 49 пассажиров, реальная помощь понадобилась пяти из них, и одну женщину после обследования госпитализировали.


Комментарии

26.09.2019 12:56
Kimi

И где трансляция то?

26.09.2019 13:01
- гость -

Мне до сих пор непонятно, почему посадили самолет? Стойка шасси загорелась в полете? Бред.

26.09.2019 13:05
Kimi

А мне непонятно почему перед этим самолет ушел на второй круг уже с касания!!!
просто так с касания с тремя сотнями душ за спиной не уходят, либо подскочили сильно, либо перелет как в Дубай на 777

26.09.2019 13:27
- гость -

Мне до сих пор непонятно, почему посадили самолет? Стойка шасси загорелась в полете? Бред
---
ну.... если это официальная версия, будем считать именно так

26.09.2019 13:28
- гость -

Kimi
просто так с касания с тремя сотнями душ за спиной не уходят, либо подскочили сильно, либо перелет как в Дубай на 777
---
Нойстаф, перелогиньтесь)

26.09.2019 13:29
- гость -

Кругом раздолбайство.

26.09.2019 13:34
Kimi

26.09.2019 13:28
Какой Нойстаф, Не понял о чем вы

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