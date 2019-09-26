Пресс-конференция, посвященная ЧП в аэропорту Барнаула. Видео

В правительстве Алтайского края прошла пресс-конференция, посвященная аварийной посадке Boeing 767-300 в аэропорту Барнаула.

Участие в пресс-конференции приняли председатель правительства Алтайского края Игорь Степаненко, министр транспорта региона Александр Дементьев, министр здравоохранения Дмитрий Попов, начальник главного управления МЧС России по краю Александр Макаров, директор ОАО Авиапредприятие "Алтай" Виталий Архипенко, а также и.о. начальника Западно-Сибирского межрегионального территориального управления воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта Иван Белов.

Напомним, 25 сентября в 21:13 по местному времени в аэропорту краевой столицы совершил посадку самолет Boeing 767-300 авиакомпании Azur air, летевший из вьетнамского города Камрани. У него загорелась правая стойка шасси. На борту находились 344 человека, включая 10 членов экипажа. По последним данным, к медикам обратились 49 пассажиров, реальная помощь понадобилась пяти из них, и одну женщину после обследования госпитализировали.