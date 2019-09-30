Эксперты разгадали загадку армянки, которая "плачет кристаллами"

Журналист отобрал на экспертизу прозрачные осколки, которые непонятным образом появляются под веками 22-летней жительницы Армении Сатеник Казарян, сообщает НТВ.

Слухи о девушке, которая "плачет кристаллами" быстро распространились в интернете и вызвали живой интерес у средств массовой информации.

Согласно версии родственников армянки, однажды ее сын разбил вазу, и она почувствовала под веком осколок. Его удалили, но осколки чудесным образом продолжили появляться вместо слез.

По словам ее близких, "кристаллы" вынимают теперь каждые три часа. Их может появляться до 10 штук.

Сотрудники российской лаборатории опровергли версию об особенностях организма девушки, при котором в тканях происходит отложение кристаллов, так как отобранные образцы оказались обыкновенным битым стеклом.

Они полагают, что заболевание армянки носит несколько иной характер, чем предполагали изначально. В качестве версии они выдвинули синдром Мюнхгаузена, при котором человек вредит сам себе.