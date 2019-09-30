Понедельник, 30 Сентябрь, 11:39

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 64,42
€ 70,32
Обь
46см -8

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Аварийная посадка Boeing 767 в БарнаулеГород. Слушай!Парламент Алтайского края
Новости

Эксперты разгадали загадку армянки, которая "плачет кристаллами"

, ИА "Амител"
Ее "слезы" оказались обыкновенным битым стеклом
Фото: yandex.uz

Фото: yandex.uz

Журналист отобрал на экспертизу прозрачные осколки, которые непонятным образом появляются под веками 22-летней жительницы Армении Сатеник Казарян, сообщает НТВ.

Слухи о девушке, которая "плачет кристаллами" быстро распространились в интернете и вызвали живой интерес у средств массовой информации.

Согласно версии родственников армянки, однажды ее сын разбил вазу, и она почувствовала под веком осколок. Его удалили, но осколки чудесным образом продолжили появляться вместо слез.

По словам ее близких, "кристаллы" вынимают теперь каждые три часа. Их может появляться до 10 штук.

Сотрудники российской лаборатории опровергли версию об особенностях организма девушки, при котором в тканях происходит отложение кристаллов, так как отобранные образцы оказались обыкновенным битым стеклом.

Они полагают, что заболевание армянки носит несколько иной характер, чем предполагали изначально. В качестве версии они выдвинули синдром Мюнхгаузена, при котором человек вредит сам себе.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< сентябрь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30                  
11:32
2
11:31
Ученые АлтГТУ предложили решение проблем дефицита белкового питания 1
11:29
Путин освободил от уплаты НДФЛ пострадавших от терактов и стихийных бедствий 0
11:16
Видео ДТП, где погибли 17 студентов, появилось в интернете 0
11:02
Алтайский министр рассказал, как будут поддерживать промышленников по-новому 1
10:50
Жителей Татарстана заманивали в сауну, насиловали и вымогали деньги 2
10:46
Молодой парень погиб в Бийске, попав вечером под трамвай 2
10:44
Друг Путина продает "Газпрому" компанию учредителя резидента "Бирюзовой Катуни" 2
10:38
Пенсии поднимут, а фрукты подешевеют. Что изменится в жизни россиян с 1 октября 3
10:32
Алтайский медуниверситет заложит "капсулу времени" с посланием потомкам в 2054 год 2
10:25
Автомобиль провалился в прошлогоднюю яму, выкопанную в Барнауле 3
10:20
Власти регионов вернут себе право ограничивать работу псевдобаров 2
10:02
Долг населения перед одной из ведущих энергоснабжающих компаний равен более 243 млн 0
09:45
Илон Маск анонсировал Starship для массовых экскурсий в космос 0
09:16
Составлен рейтинг лучших смартфонов 2019 года по соотношению цены и качества 2
08:46
Электричество вместо отопления пустили по батареям дома в Воронеже 4
08:31
"Ростелеком" в Барнауле поддержал популярный конкурс "Автомама" 3
08:15
Эксперты разгадали загадку армянки, которая "плачет кристаллами" 0
07:57
Мощная магнитная буря обрушилась на Алтайский край 5
07:43
"Остались без отдыха, но с долгом". Барнаульцы винят турагентство в сорванном отпуске 35
07:31
8 причин купить квартиру. Живописный район “Хорошоево” ждет новых жильцов 0
07:15
"Динамо-Барнаул" отобрало очки у омского "Иртыша" 1
06:43
Рост тарифов и другие минусы. Особенности интеллектуального учета электроэнергии 9
06:18
День мурлыканья и потягивания. Беззаботные коты, которым не надо идти на работу 1
23:44
Пожар в здании городского суда произошел в Рубцовске 1
22:52
Женщину с болезнью, поразившей почти все ее органы, спасли в Москве 4
21:32
Барнаулец на авто въехал в витрину магазина "Ярче" и немного не доехал до груш 4
20:59
Кудрин: нацпроекты не всегда могут достигать целевых показателей 1
19:51
Житель Камня-на-Оби погиб во время распиливания дров бензопилой 0
19:36
Орешкин пообещал россиянам рост доходов на 1% до конца 2019 года 8
18:44
Снег с дождем и ветер: так закончится сентябрь и начнется новая неделя на Алтае 1
18:15
Бийчанке предложили позвать солдата, чтобы снять с дерева кошку 0
17:55
Странное черное кольцо в небе сняли на фото и видео жители Подмосковья 1
17:29
"Трамвай подрезал": в Барнауле из-за ДТП было заблокировано движение по рельсам 0
16:48
Спутник заснял авианосец США в "ловушке" из китайских кораблей 0
16:19
Картину Ильи Репина собрали из четырех тысяч конфет в Петербурге 0
15:55
Двое парней в темных спортивных костюмах отняли у барнаульца белый iPhone X 9
15:01
Список документов при устройстве на работу изменился в России 0
14:31
Многодетный отец из Алтайского края продал томичке несуществующие орехи 2
14:15
В Смоленском районе Алтая за долги перед энергетиками обесточены все котельные 1
13:35
Тренер с Урала, уволенная за фотографии, записала видеообращение 7
13:18
Водитель в Барнауле врезался в опору железнодорожного моста 2
12:51
Опасный для здоровья режим стиральной машины обнаружили ученые 0
12:33
Два барнаульца в течение 15 минут обокрали ночью ломбард и салон связи 12
11:45
Инопланетян не существует в нашей части галактики, заявил Илон Маск 8
11:26
Волочкова призвала молиться о душе Заворотнюк и вызвала волну возмущения 0
10:55
Барнаульский зоопарк опубликовал видео с завтракающей ламой 0
10:25
Путин примет участие в церемонии прощания с Шираком во Франции 8
09:45
Ранее судимого жителя Барнаула задержали с наркотиками возле гаражей 10
09:12
Мария Мотузная сообщила об избиении и послала Россию на три буквы 30
08:38
Строить многоэтажные школы предложили в Минпросвещения для уменьшения количества смен 4
08:08
ХК "Динамо-Алтай" выиграл свой первый матч на обновленной домашней арене 2
07:49
Врач рассказал, как отличить грипп от ОРВИ 0
07:09
Житель Урала из ревности застрелил женщину и мужчину, который оказался ее братом 0
06:45
Осеннее настроение. Фотопрогулка по усыпанному листьями Барнаулу 4
06:22
В активном поиске. Самые смешные анкеты из приложения для знакомств 0
23:55
Настоящими хозяевами Денисовой пещеры оказались не люди 2
23:37
Наталья Бочкарева прокомментировала информацию о своем задержании 5
22:51
Неизвестный поджег автомобиль на глазах очевидцев в Барнауле 0
22:37
Видеозапись задержания актрисы Натальи Бочкаревой появилась в интернете 3
21:42
Ford может сместить Lada с позиции лидера вторичного авторынка в России 4
21:10
Квадрокоптеры в России теперь нужно ставить на учет 0
20:41
Барнаульцы обеспокоены падающим на тротуар столбом 0
20:10
Звезду сериала "Счастливы вместе" Наталью Бочкареву задержали с наркотиками в белье 2
19:54
СК опубликовал видео с допросом подозреваемого в убийстве женщины с двумя детьми 1
19:35
Хоккеисты "Динамо-Алтай" сыграли первый матч на льду "Титов-Арены" 5
18:59
Воскресенье в Барнауле завершится небольшим дождем при почти нулевой температуре 0
18:39
Россиянам предлагают уменьшить участки под сенокосы, чтобы на всех травы хватило 3
17:51
СМИ: режиссер Леонид Хейфец ударил ножом врача скорой помощи 4
17:13
Родители подростков в Барнауле обеспокоены продажей изделий с никотином школьникам 7
16:35
Умер режиссер театра и кино Марк Захаров 1
16:05
Следственный комитет проведет проверку по факту гибели рабочего при взрыве в Барнауле 1
15:40
Женщину и двоих детей, пропавших в Алтайском крае, нашли убитыми 0
15:15
Забывчивая бийчанка чуть не увезла бензоколонку с АЗС 4
14:49
Учеников Бийского лицея эвакуировали из-за пожарной тревоги 0
14:20
Массовое ДТП произошло на Чуйском тракте 0
13:55
Взрыв произошел на грузовом судне в Южной Корее. На борту были россияне 2
13:16
Стали известны подробности взрыва, унесшего жизнь рабочего на предприятии в Барнауле 1
12:48
Магнитная буря обрушится на землю в эти выходные 1
12:01
Алтайский край привлекает вдвое больше туристов, чем 10 лет назад 1
11:58
Максим Аверин отказался извиняться за инцидент на борту самолета Барнаул – Москва 10
11:33
Соцсети: взрыв произошел в промышленном районе Барнаула 7
10:52
Спецпредставитель США по Украине подал в отставку 0
10:16
Украинские пограничницы заживо закопали новорожденного ребенка 3
09:43
"Он первый начал": водитель маршрутки в Барнауле устроил гонку с конкурентом 7
09:12
Автомобиль перевернулся на трамвайных путях в Барнауле 2
08:44
Человек-паук вернется в киновселенную Marvel 0
08:17
Россиянина задержали по запросу США в Испании 4
07:51
Самых красивых маленьких мисс и мистера ищут в Барнауле 0
07:29
Зима близко: готовы ли в Алтайском крае к авариям во время отопительного сезона? 6
06:28
Бийская заброшка. Как выглядит легендарная турбаза "Алтай" через 20 лет после закрытия 20
06:14
Девушка в бикини: 10 интересных фактов о неподражаемой Брижит Бардо 0

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.