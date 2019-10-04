"Недолили литра два": рубцовчанин на АЗС залил бензин в две канистры и замерил объем

Житель Рубцовского района снял на видео, как он на одной из автозаправок залил бензин в две одинаковые канистры, рассказывают в паблике "Инцидент Рубцовск".

"Литра два в канистру недолили. Просто две "двадцатки" совершенно одинаковые. В первую залили Аи-92 – ровно по мерку, а во вторую залили Аи-95... вот так не хватает в канистре 20-литровой", – жалуется автор видео другому покупателю, который подошел уточнить суть разборок.

Мужчина рассказал оператору АЗС, что канистры новые и заводские. "В них было моторное масло, которое сразу залили в комбайн", – сообщил он.

"Вот за день это сколько литров получается?" – спрашивает мужчина, припоминая два недолитых литра.

Оператор АЗС в ответ намекает, что обе канистры капроновые и одну из них могло "раздуть".