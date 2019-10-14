Грузовик рухнул в обрыв на Алтае. Погибли два человека

Два человека погибли во время аварии в Кош-Агачском районе, сообщает МВД по Республике Алтай.
Днем 13 октября 59-летний водитель не справился с управлением автомобиля на территории Джазаторского сельского поселения. В результате грузовик ЗИЛ-131, груженый дровами, опрокинулся в обрыв.
В машине находились три человека. Два жителя села Белиши 35 и 50 лет скончались до прибытия медиков. Виновнику аварии оказали медицинскую помощь. Госпитализация не потребовалась.
У него взяли анализы на наличие алкоголя в крови. Согласно их результатам, мужчина не потреблял спиртное перед поездкой.
По факту ДТП полицейские проводят проверку. Им предстоит выяснить обстоятельства случившегося.
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