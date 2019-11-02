В Барнауле проводятся рейды против несанкционированной парковки на Георгия Исакова

Сотрудники администрации, полицейские и дружинники ежедневно проводят рейды по обновленной аллее на Георгия Исакова, сообщает администрация города.
На данный момент составлено восемь протоколов на водителей, использующих газон в качестве парковки, четверых вызвали в администрацию. С 22 автолюбителями проведены профилактические беседы.
В районной администрации отмечают, что подобные меры находят все больший отклик со стороны населения. Люди недовольны тем, что прогулочную аллею заставляют автомобилями.
"Сложившаяся ситуация не может остаться без внимания общественности. Ежегодно выделяют колоссальные средства на благоустройство дворов, общественных территорий, усовершенствование дорожно-транспортной сети, поэтому особенно печально наблюдать, как все это перечеркивается нежеланием некоторых автовладельцев соблюдать элементарные правила парковки. Со своей стороны обещаю, что дружинники Ленинского отряда не останутся в стороне от данной проблемы и впредь, ведь охрана правопорядка на территории района – наша первостепенная задача", – прокомментировал обстановку командир Ленинского отряда БГОО "Народная дружина "Барнаульская" Азер Алиев.
Проверки начали проводить после того как в социальных сетях жители города рассказали, что аллею, обновленную по проекту "Комфортная городская среда", превращают парковку. Водители оставляют свои автомобили на газоне и портят его. Владельцам, оставляющим свои машины на траве, грозит штраф.
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