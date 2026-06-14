За ночь над Россией сбили свыше 200 беспилотников

В Тульской области обломки БПЛА упали на территории промышленного предприятия

14 июня 2026, 14:59, ИА Амител

Беспилотник, БПЛА, дрон / Изображение сгенерировано ИИ Nano Banana 2 / amic.ru

С 20:00 мск 13 июня до 07:00 мск 14 июня силы ПВО уничтожили 249 беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, БПЛА были сбиты над Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Орловской, Тульской, Калужской, Ростовской, Рязанской, Владимирской, Астраханской, Тверской, Ярославской и Костромской областями, Крымом и акваторией Азовского моря.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщал, что в Новомосковске обломки беспилотников упали на территории промышленного предприятия.