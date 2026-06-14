США вдвое нарастили поставки одежды в Россию

Сильнее всего увеличился экспорт повседневной женской одежды

14 июня 2026, 15:11, ИА Амител

Флаги России и США / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

США в апреле вдвое в годовом выражении нарастили экспорт одежды в Россию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные американской таможни.

«Суммарный объем поставок одежды из США в РФ в апреле текущего года составил 3,99 миллиона долларов — в 2,1 раза больше, чем год назад. При этом в месячном выражении стоимость американского экспорта сократилась на 17%», — пишет агентство.

Сильнее всего увеличился экспорт повседневной женской одежды — костюмов, пиджаков, платьев, юбок, брюк, комбинезонов, шорт — в 2,7 раза в годовом выражении, до 1,7 миллиона долларов.

Заметный рост зафиксирован у деталей одежды — в 2,6 раза, до 783,8 тысячи долларов, а также у маек, футболок и фуфаек — в 1,8 раза, до 1,3 миллиона долларов.

Кроме того, США поставляли в РФ обувь: экспорт по итогам апреля составил 1,98 миллиона долларов, что в 1,7 раза больше год к году и на 1,3% меньше в месячном выражении.