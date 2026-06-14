США вдвое нарастили поставки одежды в Россию
Сильнее всего увеличился экспорт повседневной женской одежды
14 июня 2026, 15:11, ИА Амител
США в апреле вдвое в годовом выражении нарастили экспорт одежды в Россию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные американской таможни.
«Суммарный объем поставок одежды из США в РФ в апреле текущего года составил 3,99 миллиона долларов — в 2,1 раза больше, чем год назад. При этом в месячном выражении стоимость американского экспорта сократилась на 17%», — пишет агентство.
Сильнее всего увеличился экспорт повседневной женской одежды — костюмов, пиджаков, платьев, юбок, брюк, комбинезонов, шорт — в 2,7 раза в годовом выражении, до 1,7 миллиона долларов.
Заметный рост зафиксирован у деталей одежды — в 2,6 раза, до 783,8 тысячи долларов, а также у маек, футболок и фуфаек — в 1,8 раза, до 1,3 миллиона долларов.
Кроме того, США поставляли в РФ обувь: экспорт по итогам апреля составил 1,98 миллиона долларов, что в 1,7 раза больше год к году и на 1,3% меньше в месячном выражении.
16:34:50 14-06-2026
Этот тот поток, который сток б/у?...
17:58:18 14-06-2026
Не совсем верно. Не США увеличили поставки, а граждане РФ перестали ходить в магазины, а стали заказывать через интернет. Не секрет, что США ничего сами не производят. Производится все в юго-восточной азии. В Китае, Вьетнаме, Тайланде, Пакистане, Индии и других странах. США продает это все под своими марками. Я сам уже больше 5 лет покупаю в США одежду и обувь. И ни разу не было чтобы брендовая одежда была произведена в США.
12:36:16 15-06-2026
Гость (17:58:18 14-06-2026) Не совсем верно. Не США увеличили поставки, а граждане РФ пе... э... а зачем брать у посредников в тридорога?
09:15:59 15-06-2026
И где эту одежду можно посмотреть и потрогать?
12:20:18 15-06-2026
Гость (09:15:59 15-06-2026) И где эту одежду можно посмотреть и потрогать?...
Судя по статье - на женщинах. Если вежливо попросить
10:00:01 15-06-2026
скоро окорочка отправлять начнут...
14:21:11 15-06-2026
супер