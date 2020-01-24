Авиакомпания UTair вновь запустит рейс из Барнаула в Сургут

Барнаул и Сургут свяжет прямой авиарейс. Компания UTair открывает данное направление с 25 апреля, рейсы будут осуществляться еженедельно, по субботам, на ВС ATR-72.

Время вылета – 20:50 по местному времени. Стоимость перелета – около 6000 рублей в одну сторону. Вместимость судна – до 70 пассажиров.

Кстати, эта авиакомпания в 2010 году уже осуществляла рейсы по маршруту Барнаул – Сургут. Однако это направление тогда не задержалось в программе полетов UTair. В 2015-м его возобновили.

Отметим, в 2020 году действует три субсидируемых авиарейса – из Барнаула в Красноярск, Казань и Томск. Также с 2 января открыто направление Барнаул – Новосибирск. Полет длится от 35 до 50 минут и осуществляется пять раз в неделю современными лайнерами Embraer 170, рассчитанными на перевозку 78 пассажиров в салоне эконом-класса.

Кроме того, из Барнаула можно улететь в Москву. Ближе к лету, по традиции, будет открыт прямой рейс в Симферополь.