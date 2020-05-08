Туроператорам разрешат не возвращать деньги за отмененные туры

Кабмин внес в Госдуму законопроект, который позволяет туроператорам возвращать вместо денег за отмененные поездки сертификаты на будущие путешествия. Документ опубликован в электронной базе данных парламента.
Такое мерой правительство может воспользоваться при режиме повышенной готовности, угрозе ЧС или введении соответствующего режима.
Вместо этого могут выдать сертификат, гарантирующий путешествие в будущем. Если же турист не воспользуется сертификатом до окончания срока его действия, то турфирма обязана будет вернуть деньги за поездку с процентами. Кроме того, в случае увеличения стоимости поездки по сравнению с уплаченной по договору суммой, туроператор может потребовать с клиента доплату.
Законопроект также предусматривает право правительства устанавливать особенности изменения и расторжения договора перевозки пассажира, а также возврата платы за проезд пассажира и за провоз его багажа.
Комментарии
Вроде займа.
Так они сейчас и без всяких законов не возвращают деньги и предлагают перенести на более позднюю дату, с июня на август перенесли, посмотрим чего там будет.
С учетом того, что пока в РФ идет эпидемия, другие страны не откроют границы для россиян
И это правильно! "денег нет, но вы....."
все для людей, добрые вы наши
"туроператор может потребовать с клиента доплату", а ничего что все это время туроператор пользовался деньгами клиента и получал прибыль? Хитро придумано...
И закончит состряпали быстренько...