20 алтайских школьников будут получать стипендии от депутата Госдумы

Завершился ежегодный конкурс на присуждение стипендии депутата Госдумы РФ, лидера алтайских эсеров Александра Терентьева в 2020-2021 учебном году. Всего школьники отправили 69 заявок из 21 района и 6 городов, сказано на сайте реготделения "Справедливой России".
Победителями конкурса, которые в течение следующего учебного года будут получать по 3000 рублей от депутата Госдумы, стали:
- Агафонов Иван, МКОУ "Залесовская СОШ № 2", Залесовский район;
- Алексеев Кирилл, Николаевская СОШ филиал МБОУ "Гришковская СОШ", Немецкий национальный район;
- Безродная Анастасия, МБОУ "Мамонтовская СОШ", Мамонтовский район;
- Введенский Владислав, МБОУ "СОШ №1 ", Бийск;
- Верткова Анастасия, Прыганская СОШ филиал МКОУ "Волчно-Бурлинская СОШ", Крутихинский район;
- Ефимов Артем, Новочемровская СОШ филиал МКОУ "Мирная СОШ", Зональный район;
- Ишутин Егор, МКОУ "Тальменская СОШ", Тальменский район;
- Крахмалева Наталия, МБОУ "Налобихинская СОШ", Косихинский район;
- Лапшина Наталья, МБОУ "Первомайская СОШ", Первомайский район;
- Майборода Станислав, МБОУ "СОШ № 41", Бийск;
- Максимова Валерия, МБОУ "Солонешенская СОШ", Солонешенский район;
- Мальцева Анастасия, МБОУ "Первомайская СОШ", Первомайский район;
- Мозговой Александр, МБОУ "Лесная СОШ", Бийский район;
- Немчинов Алексей, МКОУ "Устьянская СОШ", Локтевский район;
- Нестерова Анастасия, МБОУ "СОШ №15", Славгород;
- Семенов Владислав, МБОУ "СОШ №14", Яровое;
- Сергеев Арсений, МКОУ "Ребрихинская СОШ", Ребрихинский район;
- Трушкова Александра, МКОУ "Урюпенская СОШ", Алейский район;
- Чебердак Александр, МБОУ "СОШ №8", Бийск;
- Четыркин Данил, МБОУ "СОШ №56", Барнаул.
"Ежегодно проводим конкурс, и каждый раз не устаем удивляться, какое замечательное поколение у нас подрастает. Способные, активные, смелые, уверенные в себе и своих силах! – отметил депутат Госдумы. – Нам очень приятно, что вот уже больше 10 лет у вас не угасает желание участвовать в нашем справедливом конкурсе, каждый год поступает очень большое количество заявок, и жюри действительно порой сложно выбрать лучших из лучших. Тем, кто в этом году не прошел, не стоит расстраиваться. Мы ждем вас на будущий год еще более умными и сильными. А победителей еще раз поздравляю. Нашу поддержку вы будете ощущать весь следующий учебный год. Надеюсь, эти средства станут нужным подспорьем для реализации ваших планов и мечтаний".
Комментарии
дальняя родня депутата?