Telegram обязали выплатить инвесторам $1,2 млрд

Telegram и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США заключили мировое соглашение, согласно которому суд обязал Telegram вернуть инвесторам 1,22 млрд долларов. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Деньги были вложены в блокчейн-платформу Telegram Open Network (TON), которую компании Павла Дурова так и не удалось запустить.
Сам основатель Telegram уточнил, что уже выплатил вкладчикам требуемую сумму, "как напрямую, так и в виде займов", а также выразил сожаление по поводу неблагоприятной нормативной среды для технологии блокчейн в США.
Ранее Telegram анонсировал создание TON, который "будет проводить транзакции быстрее блокчейнов Bitcoin и Ethereum".
Для этого планировали использовать криптовалюту Gram и интегрированный с приложениями Telegram-кошелек. Запуск TON был запланирован еще на 31 октября 2019 года, но платформа так и не заработала из-за несоответствия американскому законодательству.
Комментарии
Сами то понимаете , что пишите - Telegram и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США заключили мировое соглашение, согласно которому суд обязал Telegram вернуть инвесторам 1,22 млрд долларов.
Так не бывает ! Это жаба вас душит Во, что на самом деле .
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Telegram Павла Дурова договорились заключить мировое соглашение по спору, который начался из-за планов компании запустить блокчейн-проект TON. SEC сообщила об этом в письме (.pdf), направленном судье Кевину Кастелу, который вел дело.