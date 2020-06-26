"Знаковый объект". На стройплощадку между "Лентой" и "Волной" начали завозить технику

ЖК между ТЦ "Ашан" и "Лента" / Фото: amic.ru
Компания "Адалин-Строй" приступила к возведению жилого комплекса между ТЦ "Волна" и "Лента". Сейчас на участок завозят строительные материалы и тяжелую технику. Проект микрорайона организация представила на градостроительном совете еще в конце мая, но разрешение на строительство получила спустя месяц. Об этом накануне на круглом столе, посвященном развитию стройотрасли, заявил председатель Союза строителей Алтайского края Александр Мишустин.
Как рассказали amic.ru в самой компании, взамен пустыря с горами мусора город получит современный жилой комплекс, "который станет знаковым объектом для этой части Барнаула". Построить микрорайон "Адалин-Строй" обещает за 2-2,5 года.
Напомним, земельный участок в 8 га на ул. Власихинской, 65а, компания "Адалин-Строй" выиграла на аукционе в конце январе 2020 года, отдав за него 131 млн рублей. Это в 2,5 раза больше начальной стоимости участка – 56,5 млн рублей. На участке компания возведет четыре многоквартирных дома на 1,8 тысячи квартир, в которых смогут проживать почти 2,5 тыс. человек, а также парковку на 800 машино-мест.
Комментарии
"Проект микрорайона организация представила на градостроительном совете еще в конце мая, но разрешение на строительство получила только спустя два месяца."(с)
С конца мая до конца июня-один месяц.
Да уж. Прям напряглись для согласования. Поздравляю с ещё одним убожеством с неблагоприятными условиями для проживания. Покупать там ничего нельзя, иначе будете потом петиции подписывать бестолковые.
Очередной проект Сикось-накось, либо спьяну расположением домов.