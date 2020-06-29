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"Крутил-вертел". Застройщик квартала у ТЦ "Волна" изменил проект по требованию мэрии

, ИА "Амител"
Проект ЖК между ТЦ "Ашан" и "Лента" в мае раскритиковали на градсовете
ЖК на ул. Власихинской / Фото: ksar.barnaul-adm.ru

ЖК на ул. Власихинской / Фото: ksar.barnaul-adm.ru

Компания "Адалин-Строй" начала возведение жилого комплекса между ТЦ "Волна" и "Лента", который месяц назад разгромили архитекторы. Эксперты посчитали, что застройщик допустил серьезные ошибки при разработке микрорайона. Сам девелопер уверен: он сделал все строго в рамках договора, заключенного с краевой администраций, однако спорить со специалистами не стал и изменил проект. Его мэрия одобрила и выдала разрешение на строительство. Барнаульские эксперты уверены, что проект "Адалин-Строй" показал назревающую в городе проблему: девелоперам передают участки, которые не до конца подготовлены для застройки.

Участок с "сюрпризом"

В мае 2019 года компания "Адалин-Строй" представила архитекторам градостроительного совета при администрации Барнаула проект жилого комплекса на ул. Власихинской. На участке 8 га девелопер поставил четыре многоквартирных дома, сделал огромную зону парковки на 800 автомобилей, просторный двор с беговой дорожкой и зелеными "островами", но, по мнению специалистов, не продумал транспортную логистику.

Архитекторы посчитали, что жилой комплекс на 4 тыс. человек создаст коллапс на ул. Власихинской, которую каждое утро парализует огромная пробка. Поэтому поставить еще один светофор, чтобы организовать въезд на территорию жилого комплекса, невозможно.

Эксперты раскритиковали проект еще из-за отсутствия на территории микрорайона детского сада и школы. Учреждения в других кварталах, куда будут вынуждены отправлять детей жильцы строящегося ЖК, перегружены, мест в них и так не хватает.

Главный архитектор Алтайского края Виктор Четошников заявил: строительство на данном участке незаконно. По его словам, эта земля входит в зону с комплексным освоением. То есть на ней должны быть построены не только многоэтажные дома, но и социальные учреждения. Поэтому мэрия должна была предварительно разработать проект планировки территории. Однако этого не произошло, а потому работать на участке нельзя.

Застройщик настаивает: в условиях аукциона ничего не сказано про строительство школ и детских садов. Земельный участок Фонд имущества Алтайского края предоставлял исключительно для возведения многоквартирных домов выше 9 этажей. И если компания построит школу на этом участке, то нарушит условия аукциона и договора с администрацией края, а значит, ее ждет проверка прокуратуры.

Несмотря на доводы застройщика, проект ЖК градсовет не принял, а отправил на доработку. Компании рекомендовали прислушаться к замечаниям экспертов. Месяц потребовался девелоперу, чтобы изменить проект. 24 июня компания представила обновленный вариант мэрии. На этот раз чиновников все устроило, и они выдали разрешение на строительство.

Школы не будет

В "Адалин-Строе" рассказали amic.ru, что в обновленном проекте компания изменила въезды и выезды с территории, чтобы решить проблему транспортной загруженности, скорректировала организацию парковочной территории. Кроме того, добавила зеленые островки, подняла дворовую территорию выше уровня парковки. О строительстве школы и детского сада в компании ничего не сказали: вероятно, застройщик убедил мэрию в том, что строить их на участке нельзя.

"Нужно отметить, что эскизный проект получил высокую оценку, а рекомендации большей частью относились к вопросам организации транспорта и объектов инфраструктуры. На основании этого проект был частично переработан, по некоторым вопросам были даны разъяснения. Очень много внимания уделено планировке, наполнению и озеленению двора, многие решения будут впервые применены в Барнауле", – говорят в компании.

В "Адалин-Строе" рассчитывают, что сдадут ЖК за 2-2,5 года. Сейчас девелопер приступил к работе по подготовке земли: устанавливает ограждения стройплощадки, расчищает территорию. По информации amic.ru, на участок уже завозят и строительный материал, и технику.

Правовой винегрет

Землю, на которой "Адалин-Строй" возводит жилой комплекс, застройщик выкупил на аукционе в конце января 2020 года. Компания предложила за участок 131 млн, что выше начальной (56,4 млн рублей) в два раза. Такую же сумму застройщик должен ежегодно отдавать муниципалитету за аренду земли, пока не сдаст жилой комплекс. Однако вовремя начать работы девелопер не смог из-за несогласованности городских и краевых комитетов, уверен председатель правления Союза строителей Алтайского края и замдиректора ИСК "Союз" Александр Мишустин.

"Разрешение на строительство компании "Адалин-Строй" выдали. Одно краевое ведомство продало землю, а второе говорит: "Вы неправильно все сделали, там нельзя такой объект возводить". Это говорит о полнейшей несогласованности. Потом "перевели стрелки" на муниципалитет. В результате застройщик крутил-вертел, чтобы переделать проект. А за участок сумма капает немаленькая, год аренды стоит 131 млн рублей. Месяц протянули, два. А это все в финансы превращается", – говорит Александр Мишустин.

По его словам, с подобными "земельными" проблемами застройщики города сталкиваются все чаще. Сейчас, например, компания "Союз" судится с мэрией из-за квартала 2038. Его застройщик тоже выиграл на аукционе в июне 2018 года.

Когда компания начала строительство ЖК и обратилась в банк за кредитом, ей отказали. По условиям проектного финансирования, девелопер должен передать землю банку, однако в контракте с мэрией сказано: передавать право аренды кому-либо компании запрещено.

"Застройщик обращается в администрацию города, там условия контракта менять отказались. Но проблему надо решать, целый квартал же застраиваем. Пишем запрос в наш антимонопольный комитет. Они говорят, что это не наш вопрос, посылают в Москву. Проходят месяц, еще десять дней. Потом ответ: нельзя вносить коррективы. На днях Русанов (Дмитрий Русанов, председатель комитета по земельным ресурсам и землеустройству Барнаула, – прим. ред.) подписывает: не можем дать решение по проблеме. Это говорит о том, что федеральные законы готовятся за месяц-два, а на местном – ничего не принимается", – говорит Александр Мишустин.

С мнением застройщиков согласны и проектировщики, которые разрабатывают для девелоперов проекты домов и жилых комплексов, а потом переделывают их из-за претензий чиновников. Руководитель компании "Архи-Групп" Андрей Суртаев уверен: "земельные" проблемы возникают во многом из-за несовершенства законодательной базы, которой руководствуются чиновники. По его словам, зачастую федеральные, краевые и городские нормативы возведения жилья расходятся. Из-за такого "правового винегрета" и страдают застройщики.

"Взять, например, расчет парковок. В Барнауле норматив такой: на 70 квадратных метров квартир – одно машино-место. Это в полтора раза больше, чем по российским стандартам", – говорит Андрей Суртаев.

Эксперты уверены: чтобы к проектам застройщиков ни у чиновников, ни у горожан не возникало претензий, документы на землю нужно готовить намного тщательнее. В идеале – проводить градостроительные советы, круглые столы, общественные обсуждения до выставления участков на торги. В этом случае все предложения будут сформированы в аукционную документацию, и застройщик будет понимать, какие дома, социальные объекты и рекреационные зоны должны быть на территории ЖК. Только в этом случае проблем, с которыми столкнулись компании "Адалин-Строй" и "Союз", другие застройщики города смогут избежать.

Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

Комментарии

29.06.2020 08:43
ьч

ИСК "Союз" перед участием в аукционе должен был оценить свои финансовые возможности, сравнить требования банков и проект договора на аренду и по итогу принимать решение об участии. Они этого не сделали, а вошли под девизом: "Начнем, а там как-нибудь решим...". Не получилось решить, а виноваты конечно власти.
С нормативом по парковкам тоже якобы винегрет. Местный норматив лучше федерального, и это хорошо, о жителях заботятся. Норматив публичен, его не скрывают от застройщиков. В чём проблема?
Вывод простой: не нравятся условия работы (публичные и всем известные заранее) - не работай, дай работать другим, а не ной и не обвиняй всех вокруг в своей беспомощности.

29.06.2020 09:13
- гость -

29.06.2020 08:43
ьч
А у меня другой вывод: Администрации пора уже начать работать, а не башлять на лево и на право участки. Одним впарили участок возле КНС, живи как хочешь в зловонии. А те участки дорог которые вынуждены делать явно недостаточны для разъезда автомобилей. Человек покупает за большие деньги квартиру а получает вот такой сюрприз-район гетто, без всего и с душком. А вы пытаетесь переложить все на людей, не нравится не покупай, сами залезли и т.д. Почему раньше районы прежде чем строить на макетах крутили во все стороны комиссией, а теперь нет? Ветра учитывали, архитектурный ансамбль. А сейчас воткнули ЖК Столичный в сталинскую застройку и нормально. Главное в центре, а как там будут организована автомобильная нагрузка это их не волнует.

29.06.2020 09:14
Гость

"чтобы решить проблему транспортной загруженности, скорректировала организацию парковочной территории."(с)
А вот это правильно! Чтобы не было коллапса вообще запретить въезд на территорию комплекса и убрать все парковочные места. Пусть машины в лесу ставят.Или в садоводстве.
Дб (с)

29.06.2020 09:18
- гость -

Чего-то недопёр девелопер.

29.06.2020 09:38
еп

Не нужны там на Власихинской эти панельные гробы... Должна быть социалка с парковой зоной...

29.06.2020 09:42
Гость

Зачем парковая зона на Власихинской, если там рядом лес?

29.06.2020 09:43
АБОРИГЕН

Эти проблемы назревали давно. Просто администрация города и застройщики предпочитали их не замечать, а тут уже лбом упёрлись так что дальше уже некуда. В сложившейся административной структуре архитекторы это как королева Великобритании, вроде есть, но функционал чисто церемониальный. По этому вызывает улыбку это "архитекторы посчитали", да с каких пор вас жучил от администрации и застройщиков волнует то что говорят вам специалисты?!
Никогда вы не победите пробки за счет парковок, расширение проезжей части. Решение этой проблемы лежит в прямо противоположном направлении.
Уменьшайте этажность жилой застройки в два-три раза, развивайте общественный транспорт. Других альтернатив нет, многократно доказано.

29.06.2020 09:45
Гость

Ситуация в том, что город крайне ограничен в площади по строительству. Дальше по Павловскому строить уже нельзя - зона аэропорта. Через Обь - не вариант,там болото. Вероятней всего, скоро перейдём к точечной застройке. А квартал возле Ашана не так уж и плох. Магазины рядом, по транспорту отлично. Насколько он будет хорош - это решат люди, которые будут там покупать квартиры или нет.

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