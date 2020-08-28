Бывший глава Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич предложил сделать белорусский язык единственным государственным языком, лишив этого статуса русский. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу "И Грянул Грэм".
Политик пожаловался на то, что белорусский язык якобы "выдавлен", отметив, что, несмотря на это, между русскими и белорусами никогда не было межнационального противостояния.
"Мы всегда хотели быть белорусами. И, в общем-то, что выдавили из нас наш язык, выдавливают нашу культуру", – сказал Шушкевич.
При этом политик отметил, что переход на белорусский язык как единственный официальный будет "сложным и длительным".
Напомним, что в 1995 году после внесения поправок в Конституцию Белоруссии русский язык получил статус второго государственного. 22 августа 2020 года президент Александр Лукашенко заявил, что не допустит "ползучего уничтожения" русского языка в стране.
Комментарии
шушкевич,это не та ли крыса,которая сообразила на троих с еще двумя алками,допились до того,что выгнали меченного из Кремля?Жив еще?На гиляку его,вместе с краучуком и горбатой дрянью!!!!!!
выдавили из нас наш язык
За 30 лет независимости можно уже было вдавить его обратно, там сейчас два официальных, русский и белорусский. А то что большинство думает на русском, тут только один путь, с детьми с младенчества разговаривать на белорусском, они будут думать на белорусском. Только если связи с Россией не разорвутся, а наоборот, укрепятся, это им не сильно будет полезно в жизни
А вот и новости для жителей РФ подъехали.
Для оправдания будущего вторжения в чужую страну подготавливают население РФ. Позже еще каких-нибудь радикальных белорусских националистов придумают.
Лукашенко радикальных белорусских националистов уже давно придумал, их там вообще не было. Он за государственные деньги их возрождал, объяснял как хорошо ходить в вышиванке и махать бело-красным флагом. Сейчас под этим флагом они его на зону и отправят.
Батька 26 лет назад этого Шушкевича на выборах рвал под лозунгами возрождения Союза, народ с восторгом голосовал за молодого коммуниста. Через десяток лет батька начал народу объяснять, что они же белорусы и не хорошо интегрироваться в Россию, а то так и не научатся говорить на белорусском