Подростка из Алтайского края наказали за рассылку интимных фото знакомой

В отношении 17-летнего жителя Михайловского района приняли меры воспитательного воздействия за распространение чужих фотографий, пишет пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
В декабре 2019 года несовершеннолетний увидел в телефоне однокурсника непристойные снимки знакомой. Под натиском уговоров приятель переслал юному злоумышленнику желанные фото, после чего тот опубликовал их в соцсети. При этом изображения стали доступны и некоторым другим людям из круга общения.
В итоге против подростка правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Нарушение неприкосновенности частной жизни". Во время предварительного следствия юноша признал свою вину и раскаялся, а суд применил в отношении парня меры воспитательного воздействия в виде предупреждения и передачи под надзор матери.
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