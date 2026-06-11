В Алтайкрайэнерго выбрали лучшую бригаду электромонтеров

Традиционные соревнования помогают специалистам обмениваться опытом и отрабатывать навыки в условиях, близких к реальным

11 июня 2026, 08:00, ИА Амител erid: 2W5zFK8pjh3

Соревнования электромонтеров Алтайкрайэнерго в июне 2026 года / Фото: Олег Лукьянов

В минувшую пятницу, 5 июня, в Зудилово завершились соревнования по профессиональному мастерству среди бригад электромонтеров Алтайкрайэнерго, занимающихся ремонтом распределительных сетей. Для компании это не просто конкурс на звание сильнейших. Главная задача таких мероприятий — передача опыта, обучение молодых специалистов и распространение лучших практик, которые затем используются в ежедневной работе. В течение четырех дней на полигоне электротехнических испытаний свои навыки демонстрировали 54 сотрудника из девяти филиалов предприятия — Алейска, Белокурихи, Бийска, Змеиногорска, Камня-на-Оби, Кулунды, Новоалтайска, Рубцовска и Славгорода. Участники проходили восемь этапов, максимально приближенных к реальным условиям работы.

Молодежь учится у мастеров

Почетный гость церемоний закрытия соревнований и награждения — министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка пообщался со всеми командами, осмотрел технику, которую сегодня используют энергетики, и оценил показательные выступления. Министр отметил, что состязания уже стали важной профессиональной традицией, особую ценность им придает постоянное обновление команд.

«Практически половина участников каждый год меняется. Молодые ребята приходят в профессию, вливаются в коллектив и видят, к чему нужно стремиться, как выполнять работу по-настоящему качественно. Это помогает сохранять преемственность и повышать уровень подготовки специалистов», — подчеркнул министр.

Вячеслав Химочка / Фото: Олег Лукьянов

Он добавил, что подобные мероприятия важны для всего энергетического комплекса региона, поскольку именно здесь происходит обмен опытом между коллективами разных подразделений. Да и сама отрасль — одна из ключевых для экономики края.

«Без энергетики сегодня не смогут работать ни промышленность, ни здравоохранение, ни образование. Это основа жизнеобеспечения региона. В этой сфере работает более 14 тысяч человек. И все они истинные профессионалы своего дела», — отметил он.

Соревнования электромонтеров Алтайкрайэнерго в июне 2026 года / Фото: Олег Лукьянов

Профессия держится на людях

Генеральный директор сетевой компании "Алтайкрайэнерго" Сергей Приб уверен, что главная ценность компании — в профессиональном росте сотрудников, а не в итоговой таблице результатов.

«За эту неделю вы стали сильнее, повысили свой профессионализм, увидели свои ошибки и свои успехи. Это и есть главная цель наших соревнований», — обратился он к участникам.

По словам руководителя компании, никакие современные технологии не смогут полностью заменить электромонтера.

«Как бы мы ни внедряли искусственный интеллект или беспилотные технологии, базовый электросетевой комплекс был и остается делом людей. В энергетике много специальностей, но главенствуют именно электромонтеры, которые занимаются ремонтом и эксплуатацией всей сетевой инфраструктуры. Именно вы обеспечиваете ее надежную работу», — подчеркнул Сергей Приб.

Сергей Приб / Фото: Олег Лукьянов

Он также сообщил, что из 57 структурных подразделений компании ежегодно отбираются новые специалисты, чтобы как можно больше сотрудников получили возможность пройти эту ценную школу профессионального мастерства.

Кроме того, предприятие активно работает с учебными заведениями региона. На соревнования приезжают студенты колледжей и вузов, которые знакомятся с профессией, проходят практику и впоследствии нередко остаются работать в компании.

Еще одна важнейшая задача — повышение престижа профессии. В том числе и благодаря соревнованиям молодые ребята, многие из небольших сел, растут, развиваются, становятся профессионалами и со временем двигаются по карьерной лестнице.

Соревнования электромонтеров Алтайкрайэнерго в июне 2026 года / Фото: Олег Лукьянов

Лучшие становятся наставниками

Главный инженер Белокурихинского филиала (команда-победитель) Александр Майков, который работает в энергетике почти три десятилетия, считает передачу знаний одной из важнейших задач в профессии. Он сам прошел путь от электромонтера до руководителя технического блока подразделения и сегодня обучает молодых специалистов.

«Мы видим работу соседних команд, перенимаем опыт друг у друга. Мои электромонтеры смотрят, как выполняют задачи коллеги, и используют полученные знания в будущем. Это очень правильно», — отметил Александр Майков.

Еще один представитель команды-победителя, электромонтер Белокурихинских МЭС Алексей Бубнов, признался, что за годы работы техника заметно изменилась, однако главное в профессии остается прежним.

«Руки и голова — это самое важное для электромонтера. Мне нравится моя работа. Это лучшая работа в мире», — сказал он.

По итогам соревнований за лучшее техническое состояние бригадного автомобиля был отмечен электромонтер по эксплуатации распределительных сетей Бийских МЭС (команда — серебряный призер) Алексей Иванов. В компании он трудится уже шесть лет, а последние два года возглавляет бригаду.

По его словам, с опытом приходит уверенность, а работа становится более безопасной и эффективной.

«Работа непростая, но очень важная. Когда появляются опыт и навыки, становится проще», — рассказал Алексей Иванов.

Замкнула тройку лидеров бригада филиала "Каменские МЭС".

В индивидуальных номинациях среди профессионалов были определены:

лучший ответственный руководитель работ — начальник Волчихинского участка Рубцовских МЭС Андрей Остапенко;

лучший производитель работ — электромонтер по эксплуатации распределительных сетей Кулундинского участка Кулундинских МЭС Сагенай Киреев;

лучший член бригады — электромонтер по эксплуатации распределительных сетей Волчихинского участка Рубцовских МЭС Даниил Жерельев. Он также был отмечен в номинации "Лучший молодой специалист".

Команда-победитель уехала с соревнований на новом бригадном автомобиле. Призерам вручили дипломы и наборы инструментов.

АО "СК Алтайкрайэнерго"; ИНН 2224143922

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