Умер бывший солист "Ласкового мая"

В Санкт-Петербурге умер солист "золотого" состава "Ласкового мая" Александр Прико в возрасте 47 лет. О смерти музыканта сообщил певец Юрий Шатунов.
"От всего сердца соболезную по поводу безвременной кончины Саши Прико. Я потрясен печальным известием и искренне скорблю. Светлая память", – написал экс-фронтмен коллектива в своем Instagram.
Ранее у Александра Прико нашли рак легкого после коронавируса. Как утверждал в августе продюсер группы Андрей Разин, состояние музыканта после перенесенной инфекции медики оценивали как тяжелое. В качестве еще одного фактора, который способствовал образованию рака, Разин привел тягу к курению.
Комментарии
у курильщиков нет ковида
RIP