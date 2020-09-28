За минувшие сутки в России выявили 8 135 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19. Это наибольший прирост инфицированных с 16 июня.

Общее число зараженных достигло 1 159 573 человек. Больше всего случаев инфекции за сутки подтверждено в Москве (+2217), Санкт-Петербурге (+237) и Московской области (+212). Алтайский край, где за 24 часа выявили 89 новых больных, занимает 23-е место по стране.

Выздоровели 2702 пациента, общее число излечившихся достигло 945 920. С подтвержденным коронавирусом умер еще 61 человек, общее число летальных случаев достигло 20 385.