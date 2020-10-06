Журналист Юрий Дудь взял интервью у Алексея и Юлии Навальных. Выпуск опубликован на YouTube-канале "вДудь".
Оппозиционер рассказал о состоянии здоровья, подробностях произошедшего и заявил, что после восстановления собирается вернуться в Россию. При этом ни Алексей, ни Юлия не боятся возвращаться на родину.
Напомним, 20 августа Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. После госпитализации оппозиционер впал в кому, а 22 августа его доставили на лечение в Германию, где он пришел в себя только 7 сентября.
В результате расследования немцы заявили, что политика отравили ядом группы "Новичок", однако российские медики исключили эту возможность. 17 сентября Европарламент большинством голосов принял резолюцию о введении новых санкций против России в связи с отравлением Навального.
Как ранее сообщил amic.ru, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что врачи берлинской клиники "Шарите" не нашли в анализах Навального боевых отравляющих веществ.
Комментарии
" При этом ни Алексей, ни Юлия не боятся возвращаться на родину."
Это он такой типа герой-патриот, который ничего не боится? Но любой здравомыслящий человек, который убеждён, что его пытались отравить, да ещё и президент страны, не поедет в эту страну! Отсюда вывод: либо Навальный дурачок, либо он уверен, что ему ничего не угрожает, да и не угрожало. Но есть третий вариант, не исключающий оба вывода: как бы ни стал Навальный сакральной жертвой, не дай Бог, конечно.
Не, ну так годный вариант: обвиняем Путина и теперь это его задача - пылинки сдувать) А если серьезно, в целом, да) Ежики плакали иголки вытаскивали но упорно жрали кактус. Как то не логично все.
Не заводят уголовное дело - чтобы не выйти на Путина?
Выглядит кстати лучше чем до отравления) Такой вот новичок)
Навального в президенты!!!
Всё логично - Навальный мужественный, смелый человек в отличии от братков, окруженных охраной, но боящихся даже его фамилию произнести!
вДудь взял интервью у Анального и случайно вДул))
6.10.2020 15:07
-гость-
Навального в президенты!!!
Заодно и количество идиотов, его поддерживающих, узнаем.
6.10.2020 15:08
- гость -
боящихся даже его фамилию произнести!
Было уже в мультике про богатырей. Только он кто, алёшааааа?
6.10.2020 15:03
Гость
Выглядит кстати лучше чем до отравления) Такой вот новичок)
Косметологам надо взять на заметку,
Оба надоели.
Show must go on!)
Косметологам надо взять на заметку,
Да не) у него в целом вид такой) Отдохнувший и глаза не "стоят" в отличие от обычного вида. Ну это факт на лицо, просто факт.
Надоел этот Навальный уже до тошноты, Дудь-рыбьи глаза тоже вызывает только отвращение.
Надоела уже коррупция, беззаконие, отсутствие научного и промышленного развития в угоду некоторым личностям, надоело вечное вранье, надоела неадекватность на всех уровнях. Одно радует, что народ потихоньку просыпаться начинает и все таки есть адекватные порядочные и думающие люди.
Надоел этот Навальный, но писать комменты по работе надо, ничего не поделаешь, а то пельмени не на что купить будет и за хату съёмную платить...