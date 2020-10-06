Журналист Юрий Дудь взял интервью у Алексея и Юлии Навальных. Выпуск опубликован на YouTube-канале "вДудь".

Оппозиционер рассказал о состоянии здоровья, подробностях произошедшего и заявил, что после восстановления собирается вернуться в Россию. При этом ни Алексей, ни Юлия не боятся возвращаться на родину.

Напомним, 20 августа Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. После госпитализации оппозиционер впал в кому, а 22 августа его доставили на лечение в Германию, где он пришел в себя только 7 сентября.

В результате расследования немцы заявили, что политика отравили ядом группы "Новичок", однако российские медики исключили эту возможность. 17 сентября Европарламент большинством голосов принял резолюцию о введении новых санкций против России в связи с отравлением Навального.

Как ранее сообщил amic.ru, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что врачи берлинской клиники "Шарите" не нашли в анализах Навального боевых отравляющих веществ.