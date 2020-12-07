В Чечне с почестями похоронили террориста, который обезглавил французского учителя

В Урус-Мартановском районе Чечни с почестями похоронили Абдуллаха Анзорова, который обезглавил учителя во Франции. Тело террориста доставили в Россию 5 декабря, пишет Baza.

В церемонии прощания приняли участие около 200 человек. В село, где проходили похороны, пускали только местных жителей. Охраняли порядок 65 полицейских.

Напомним, что 18-летний чеченец Абдуллах Анзоров 16 ноября подловил у колледжа в пригороде Парижа преподавателя Самюэля Пати и отрезал ему голову. Причиной стали карикатуры на пророка Мухаммеда, которые Пати показывал на уроке по свободе слова. Во Франции Анзоров имел статус беженца. После совершения преступления его застрелили сотрудники полиции.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал случившееся терактом. Он поддержал карикатуры и заявил, что в стране от них не откажутся. На это высказывание отреагировал глава Чечни Рамзан Кадыров, который подчеркнул, что готов отказаться от должности, чтобы обсуждать высказывания лидеров других государств.