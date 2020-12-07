В Урус-Мартановском районе Чечни с почестями похоронили Абдуллаха Анзорова, который обезглавил учителя во Франции. Тело террориста доставили в Россию 5 декабря, пишет Baza.
В церемонии прощания приняли участие около 200 человек. В село, где проходили похороны, пускали только местных жителей. Охраняли порядок 65 полицейских.
Напомним, что 18-летний чеченец Абдуллах Анзоров 16 ноября подловил у колледжа в пригороде Парижа преподавателя Самюэля Пати и отрезал ему голову. Причиной стали карикатуры на пророка Мухаммеда, которые Пати показывал на уроке по свободе слова. Во Франции Анзоров имел статус беженца. После совершения преступления его застрелили сотрудники полиции.
Президент Франции Эммануэль Макрон назвал случившееся терактом. Он поддержал карикатуры и заявил, что в стране от них не откажутся. На это высказывание отреагировал глава Чечни Рамзан Кадыров, который подчеркнул, что готов отказаться от должности, чтобы обсуждать высказывания лидеров других государств.
Комментарии
Дык, а это уже не российская территория и там возможно оправдание терроризма?
В Чечне с почестями похоронили террориста, который обезглавил французского учителя
Нет. Это в России с почестями похоронили террориста. Теперь точно отношения России с другими демократическими странами улучшатся
Куда катится мир?
Вот и вся суть победы Путина над терроризмом.
Дык, а это уже не российская территория и там возможно оправдание терроризма?
А разве в РФ действуют законы?
Мечеть парижской богоматери... Туда и катится мир
эвон как местные полоумные раскукарекались. террорист, террорист!
обычное убийство. и не важно как геронтофил это назвал.
Животные
Им можно, в этой стране они хозяева.
7.12.2020 13:29
- гость -
А ты у нас кто будешь, - чеченофил?
Путин, у тебя баг
Есть предложение посмертно ему звание Героя России дать.
Кремлеботы уже террористов защищают? Смотрите не переусердствуйте, а то ООН внесет РФ в список террористических организаций наподобие ИГИЛ.
Кавказ мы потеряли полностью и уже навсегда.
Как только прекратится выплата Чечне миллиардной дани и контрибуции со стороны русских, там, как и на всём Кавказе, тут же появятся войска Турции.
А на повестку дня встанет проблема обороны Сочи и Краснодарского края.
Дорогой Джоозеф Робинетович мы знаем, что ваша страна серьезно воюет с международным терроризмом по всему миру. Помогите нам избавиться от этого зла.
французский преподаватель. безумие и отвага
Победителей не судят...
Зверики
Кавказ мы потеряли полностью и уже навсегда.
И уже давно. Зачем потом Борька пытался его взять силой, а Вова купить пока так и не ясно.
французский преподаватель. безумие и отвага
Ни в коей мере не оправдывая убийства и отрезания голов, в стране, где больше 10% мусульман, менталитет которых заведомо агрессивнее, чем у местного населения, провоцировать их показом карикатур, которые не приемлет весь мусульманский мир- это провокация и практически самоубийство. Хотите сохранить культуру свободы слова внутри страны, нечего было пускать туда мигрантов с противоположной точной зрения на основополагающие для вас и для них вещи.
А ведь когда встречали как героя убийцу авиадиспетчера, по вине которого упал самолет, "подвиг" его разрекламировали на всю страну, даже фильм, по-моему, был снят. Первый мстил за веру, второй за погибшую семью.
Аллах,ты видишь это тело, в нём жил злодей и пасквилянт.Его ты создал неумело,но дал мне шанс исправить дело,хоть,право, я не дуэлянт.
7.12.2020 14:18
- гость -
Он никогда и не был российским. Рано или поздно мы уйдем от туда. Как Французы из Алжира, Великобритания из Индии, Испанцы из Латинской Америки. РФ это последняя колониальная страна (уже не империя и не держава), да именно колониальная, по фактической организации управления территориями.
Аборигену:
Ну тогда уж Англия должна уйти из Ирландии и из Шотландии. Испания из Каталонии, Китай из Гонконга, и до бесконечности.
Рано или поздно мы уйдем от туда.
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Из Сибири тоже уйдёте?
Куда?
Между прочим, алтай - это территория, обозначенная как на картах "великого турана", так и "древнего китая".
Из Сибири тоже уйдёте?
Из Алтайского края и уходить не надо. Смотрите на темпы сокращения населения, на рождаемость. 120-200 лет и тут пусто будет.
7.12.2020 15:03
- гость -
До бесконечности это у дурачков. Ирландия, Шотландия и Каталония это не тоже самое что Чечня и РФ. А Гонконг, если ты забыл, всегда был китайским и у Великобритании находился лишь в аренде. Но всё это демагогия в виде подвоза "линчеванных негров", РФ мало чем касается и уж тем более никак не объясняет и не оправдывает сложившуюся ситуацию. Так что единственное что тут кому-то должен, так это РФ решать свои проблемы, а не пенять на кого-то.
АБОРИГЕН
А не стыдно тебе в аватарке иметь рожу господина, который себе в правительство набрал кучищу бывших фашистов?
Или просто сам ты фашист, желающий России развала?
Иди ка ты от сюда ....(Церковь \Кружка\ - Вокзал - Дюссельдорф....)