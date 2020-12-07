В Кремле не знают. Песков отреагировал на похороны террориста с почестями в Чечне

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают, проходили ли в Чечне "похороны с почестями" террориста Абдуллаха Анзорова, который обезглавил французского учителя.

"Я не располагаю информацией относительно того, были ли эти похороны, насколько достоверна информация о том, что они были, и как они прошли. Единственное, что можно сказать с уверенностью, безусловно, речь идет о террористическом акте, который не подлежит ничему, кроме как глубокому осуждению и неприятию", – цитирует "Интерфакс" ответ пресс-секретаря на вопрос журналистов.

Напомним, что 18-летний чеченец Абдуллах Анзоров 16 ноября подловил у колледжа в пригороде Парижа преподавателя Самюэля Пати и отрезал ему голову. Причиной стали карикатуры на пророка Мухаммеда, которые Пати показывал на уроке по свободе слова.

7 декабря в СМИ появилась информация, что в Урус-Мартановском районе Чечни Анзорова с почестями похоронили, а в церемонии прощания приняли участие около 200 человек.