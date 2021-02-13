Рубцовчанам советуют не ходить поодиночке из-за психопата с ножом

Жительница Рубцовска написала заявление в полицию после встречи со странным незнакомцем, напугавшим ее предметом, похожим на складной нож. Об этом сообщает городская газета "Местное время".

По словам девушки, ранним утром 10 февраля на улице к ней подошел мужчина, продемонстрировал ей складной нож (в этом девушка не уверена, так как было еще темно) и сказал: "Наверное, тебе сегодня повезло".

Горожанка сильно напугалась, поэтому закричала и убежала. Она уточнила, что никто ее не преследовал и убийством не угрожал.

В связи с этим "Местное время" обратилось к жителям Рубцовска с призывом быть осторожнее, пока личность неадекватного человека не установят.

"Необходимо соблюдать элементарные меры предосторожности при нахождении на улице в темное время суток – выбирайте наиболее безопасный маршрут, избегайте передвижения в одиночестве, держитесь освещенных мест, не доставайте при незнакомых людях дорогие телефоны, деньги и драгоценности, — рекомендовали в газете. — Если показалось, что вас кто-то преследует, следует перейти на другую сторону дороги или привлечь внимание прохожих".

Журналисты напомнили, что информацию о противоправных действиях следует предоставлять напрямую полицейским. В частности, можно позвонить по телефонам 102 или 8 (38557) 91-0-25.

Напомним, накануне на Кипре полицейские поймали сбежавшего из тюрьмы алтайского следователя-маньяка Александра Сатлаева. О побеге Сатлаева стало известно 10 февраля.