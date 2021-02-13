В Барнауле приступили к земляным работам на улице Попова

Фото: пресс-служба мэрии

В Барнауле сотрудники водоканала приступили к земляным работам на улице Попова, сообщает пресс-служба городской администрации. Трамвайные пути очищают ото льда, а асфальт грейдируют.

Напомним, коммунальная авария произошла во второй половине дня 13 февраля. В результате подтопило улицу Попова.

Движение по ней перекрыли на участке между улицами Гущина и Космонавтов. Водоснабжение в одном здании ограничили. По предварительной информации, жилые дома под отключение не попадают.