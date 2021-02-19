На дорогу до горнолыжного комплекса в Белокурихе выделили 565 млн рублей

Центр госзакупок Алтайского края объявил аукцион на строительство автодороги к горнолыжному комплексу на горе Глухариная.

Начальная цена контракта – 565 млн рублей. Согласно условиям заказчика, подрядчик должен проложить автомобильную дорогу протяженностью 1,9 км.

В стоимость входят земляные работы, устройство дорожной одежды автомобильных дорог и устройство искусственных сооружений. Подрядчик должен приступить к выполнению работы с 1 января 2022-го.

Заявки на участие в аукционе принимают до 26 февраля. В этот же день должны определить победителя.

Ранее стало известно, что алтайский курорт "Белокуриха-2" ждет инвесторов для строительства новых объектов. В их числе пятизвездочный отель, спа-комплекс на 50 мест, гостиницы, акватермальный комплекс с закрытыми бассейнами, горнолыжные трассы на горе Глухариной и другие.

Напомним, о том, что в Белокурихе-2 появятся две новые дороги более чем за 1 млрд рублей, еще в декабре 2019 года на Инвестиционном форуме рассказал начальник краевого управления по туризму Евгений Дешевых. Строительство совместно профинансируют федеральные и краевые власти.

Проект также предусматривает строительство дороги до горы Мишиной. Когда будут готовы обе дороги, между ними возведут путепровод.