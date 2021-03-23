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"Лучшее, что случилось со мной". Мария Вебер рассказала об отдыхе с Тимати

, ИА "Амител"
Участница шоу "Холостяк" прокомментировала слухи о романе
Мария Вебер / Фото: instagram.com/vebermariia

Мария Вебер / Фото: instagram.com/vebermariia

Участница шоу "Холостяк" Мария Вебер рассказала порталу peopletalk.ru о том, как отдыхала с рэпером Тимуром Юнусовым (известен под псевдонимом Тимати) на Мальдивах.

Соцсети пестрят слухами о её романе с популярным исполнителем, но Вебер не спешит подтверждать или опровергать многочисленные доводы такой точки зрения. Вместе с тем девушка признала, что отдых на Мальдивах с Тимати – это лучшее, что случилось с ней.

"Тимур пригласил меня на сёрф-кэмп, так как знал, что я очень хочу научиться сёрфингу и этот спорт мне по душе. И, признаться честно, это путешествие – лучшее, что случилось со мной за последнее время. Я наконец покорила волну, – заявила Вебер. – А то, что люди себе допридумывали, пусть останется вместе с ними. Покажите мне человека, который отказался бы в морозный март поехать кататься на сёрфе?"

Напомним, в сентябре 2020 года модель Анастасия Решетова публично объявила о расставании с Тимати.

Она подчеркнула, что в размолвке "не замешаны посторонние люди" и поэтому не следует говорить об "эффекте бумеранга".

Решетова выразила надежду, что, несмотря на расставание, они сохранят "идеальный родительский тандем" ради их общего ребёнка. Она поблагодарила Тимати за всё и пообещала "воспитать сына в любви к своему отцу".

Тимати также покинул лейбл Black Star. По словам самого рэпера, это решение не было спонтанным, а долго обсуждалось в коллективе. При этом, по информации некоторых СМИ и телеграм-каналов, причиной ухода из лейбла могли стать напряжённые отношения с другими учредителями из-за обременительных контрактов артистов. 

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

23.03.2021 10:23
- гость -

Молодец Юнусов откавалерил деффку качественно.

23.03.2021 10:27
- гость -

Вместе с тем девушка признала, что отдых на Мальдивах с Тимати – это лучшее, что случилось с ней.


#СказочноеБали на Мальдивах, да еще и на халяву. Что может быть лучше для молодой телуни?

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