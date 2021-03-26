Бийчане обеспокоены сокращением четверти сотрудников Дворца культуры

Жители Бийска выразили обеспокоенность сокращениями сотрудников Дворца культуры и спорта Бийского олеумного завода. Информацию об этом разместили в группе Biysk22 в Instagram.

"Наше руководство отвечает всем, что все хорошо, и дворец функционирует, как и прежде. Мы призываем работников олеумного завода и всех неравнодушных горожан помочь сохранить дворец для города, не дать разграбить его и пустить под откос, — гласит текст сообщения от имени работников ДК. — Сейчас во дворце работают настоящие профессионалы своего дела, создана прекрасная материальная и техническая база для проведения концертов, детских фестивалей и массовых уличных мероприятий, которые знает весь город".

По словам авторов обращения, из 42 сотрудников уже сокращено 10 человек, но это еще не все – несколько работников не без оснований ожидают увольнения в ближайшее время.

Напомним, 10 февраля министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка рассказал журналистам, что более 260 человек будут уволены с трех крупных алтайских предприятий. Официальные заявки на высвобождение штата направили Рубцовский филиал "Алтайвагонзавода", Барнаульский ВРЗ и Бийский олеумный завод.

По его словам, уведомления от промпредприятий уже поступили в Центр занятости населения. Так, Рубцовский филиал "Алтайвагонзавода" сократит 173 человека, ВРЗ – 46, а Бийский олеумный завод – 42. Правда, в последнем случае речь идет о непрофильном производстве: все увольняемые являются сотрудниками заводского ДК.