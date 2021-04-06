Заведующую отделением "Аптек Алтая" осудили за растрату более 540 тысяч рублей

Заведующую аптечным пунктом АКГУП "Аптеки Алтая" в Славгороде признали виновной в растрате средств в крупном размере. За полтора года женщина присвоила себе более 540 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, с апреля 2019 по ноябрь 2020 года обвиняемая использовала своё служебное положение и похищала вверенные ей средства от продажи продукции предприятия.

Суд принял во внимание доводы следствия и признал подсудимую виновной, назначив ей наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Кроме того, экс-заведующей запретили заниматься деятельностью, связанной с организационно-распорядительными и административными функциями в государственных и унитарных предприятиях, в течение двух лет.