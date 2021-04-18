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Такой день. Сход с рельсов трамвая в Барнауле и сгоревшая иномарка

, ИА "Амител"
Главные события в регионе за 18 апреля
Фото: instagram.com/barnaul.insta

Фото: instagram.com/barnaul.insta

Очевидцы рассказали, что ещё один трамвай сошёл с рельсов в Барнауле. Фотографию с места происшествия опубликовали в социальных сетях. Это уже четвёртый случай в апреле.

Сгоревший логистический центр, расположенный на улице Власихинской в Барнауле, сняли с квадрокоптера. На кадрах видно, что огромное здание уничтожено практически полностью.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о скором резком похолодании в регионах Западной Сибири, в число которых входит и Алтайский край. Наиболее ощутимое понижение температуры будет в сравнении с пятницей, которая выдалась очень тёплой. В начале недели столбики термометров опустятся на 10 градусов ниже, чем были 16 апреля.

Число пациентов ковидных госпиталей, у которых болезнь протекает с тяжёлыми осложнениями, уменьшается в Алтайском крае. Так, если 11 апреля было зафиксировано 216 тяжелобольных, то на 18 апреля насчитывают уже 201. Вместе с тем среди них стало немного больше людей, подключённых к аппаратам ИВЛ. По последним сведениям, их 85, в то время как неделей ранее было 83.

Иномарка загорелась на Чуйском тракте рядом с поворотом на Токарево (Первомайский район) в Алтайском крае. На кадрах видно, что автомобиль практически полностью охвачен огнём.

На утро 18 апреля 150 810 жителей Алтайского края сделали прививку от ковида вакциной "Спутник V". Из них 80 863 человека поставили оба компонента. В Алтайский край уже поступило свыше 185 тысяч комплектов вакцины. 

В 2021 году жители Алтайского края заключили больше браков, чем в 2020-м. Так, за первые три месяца текущего года 2252 пары узаконили свой союз, а 2174 – развелись. Годом ранее зарегистрировано 2147 браков, расторгнуто – 2275.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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