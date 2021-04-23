22 апреля в Комплексном центре социального обслуживания населения Барнаула администрация Железнодорожного района и Фонд социальных проектов Александра Локтева организовали праздник, посвящённый Дню отца в Алтайском крае. В этом году чествование отцов Фонд социальных проектов проводит в юбилейный – пятый раз.
На мероприятии присутствовали 20 лучших отцов по представлению школ и ДОУ района.
"Для каждого человека отец – это совершенно особенный человек. Отцовское воспитание закладывает в ребёнке фундамент личности, учит защищать себя и разрешать конфликты, помогает успешно адаптироваться в обществе. К сожалению, не всем может посчастливиться иметь достойный образец для подражания. Поэтому, на наш взгляд, важно показывать и рассказывать о тех, кто каждый день скромно и достойно реализует своё главное предназначение – быть любимым и уважаемым Папой. Чествование отцов мы проводим в разных форматах, и каждый раз – это интересный калейдоскоп историй. В этом году – администрация района вручает благодарность за большой вклад в воспитание и образование детей, наш фонд – специальный подарок, а лучшие артисты нашего города дарят хорошее настроение. В целом получается тёплая встреча по обмену опытом воспитания, и хороший заряд на будущее", – рассказал основатель Фонда социальных проектов Александр Локтев.
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