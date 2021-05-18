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Такой день. Конфликт Томенко и Канделаки и природные катаклизмы в Алтайском крае

, ИА "Амител"
О главных событиях региона за 18 мая
Фото: 'Инцидент Барнаул'

Фото: "Инцидент Барнаул"

Генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки написала открытое письмо на имя губернатора Алтайского края Виктора Томенко. По её словам, "Матч ТВ" при странных обстоятельствах проиграл аукцион на право транслировать соревнования компании "Регион-Телеком" из Тюменской области.

Начальная цена контракта составила 11,6 млн рублей. Тюменская телекомпания предложила за свои услуги 10,6 млн рублей, а второй участник торгов – "Национальный спортивный телеканал" – 10,7 млн рублей. Сейчас "Матч ТВ" пытается оспорить результаты аукциона в УФАС.

В открытом письме Канделаки отметила, что ООО "Регион Телеком" заведомо неспособно обеспечить трансляцию и освещение этапа Кубка мира. Кроме того, она обвинила в бездействие подчинённых губернатора Алтайского края и попросила его связаться с ней.

Позднее директор и совладелец компании "Регион-Телеком" ответил на критику Тины Канделаки. По его словам, организация уже 11 лет занимается трансляцией спортивных состязаний и "в основном только крупных".

Пыльная буря накрыла трассу Бийск – Барнаул и сам наукоград вечером 18 мая. Синоптики обещали дождь и грозу, однако они продлились недолго и сменились сильным ветром, который поднял пыль и мелкий песок в воздух.

Чуть позднее в Алтайском крае прошёл град. Куски льда посыпались в селе Малахово Косихинского района и на трассе Барнаул – Новосибирск.

Губернатор Виктор Томенко в рамках рабочей поездки в Косихинский район отметил, что темп текущих посевных работ в Алтайском крае складывается на уровне прошлого года и, несмотря на небольшую засуху, пока что проблем аграрии не испытывают.

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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