"Вжухать надо всех": как красивая гимнастка с Алтая стала лучшим бойцом ММА в России

Представители Центра смешанных единоборств Top Team Siberia триумфально выступили на чемпионате России, который прошёл с 3 по 7 июня в Кемерове. В турнире участвовали 160 сильнейших бойцов, представлявших 49 регионов России, в том числе и из Алтайского края. Дарья Терещенко подтвердила свой статус чемпионки России, который она получила в 2019 году, а Ануш Тухтаев в упорном финальном поединке взял серебро чемпионата. Оба спортсмена отправятся в ноябре в Нур-Султан, где в составе сборной России представят нашу страну. Корреспондент amic.ru побывал на тренировке Дарьи в центре Top Team и узнал, как стройная красавица променяла карьеру юриста и художественную гимнастику на смешанные единоборства. И почему об этом ни капли не жалеет.

Удачи и поражения

Глядя на красивую, стройную и даже хрупкую девушку, не скажешь, что она занимается единоборствами (MMA), где надо лупить соперниц ногами и руками. Но те, кто знают Дарью, говорят, что с ней не страшно гулять даже в самом опасном районе Барнаула поздно ночью. Девушка может за несколько секунд применить болевой приём и уложить противника на лопатки так, что он долго будет приходить в себя.

До того, как Дарья попала в ММА, она занималась гимнастикой в барнаульском спортивном центре "Эланс". Побеждала на крупных соревнованиях и получила звание мастера спорта. Многие эксперты сулили ей такую же блестящую карьеру, как у Алины Кабаевой. Тренер тоже увидел потенциал Дарьи и отправил заниматься в Центр олимпийской подготовки Нижнего Новгорода. Но оказалось, что повторить успех Кабаевой не так просто: постоянные и изматывающие тренировки, жёсткие диеты привели к проблемам со здоровьем. Дарье пришлось бросить гимнастику, вернуться в Барнаул и поступить на юридический факультет.

"Брат любил Джеки Чана и Брюса Ли"

Училась девушка хорошо, занятия в университете не пропускала. Но жить без спорта и физических нагрузок не могла. Однажды – говорит, что случайно, – длинноногая красавица попала в клуб единоборств Top Team. Поначалу решила пройти там курс самообороны, но вскоре поняла, что ММА – это её любовь.

"Мой брат любил Джеки Чана и Брюса Ли. Я в детстве иногда смотрела вместе с ним эти фильмы. Но не думала, что сама буду драться. У меня постепенно стало получаться", – говорит Даша и уверяет, что ни разу не пропускала тренировки. И даже в свой недельный отпуск, который после победы на чемпионате России в Кемерове дал ей тренер Иван Соловьёв, девушка проводит активно: катается на велосипеде и много гуляет с друзьями.

Два чемпионата – две победы

Единоборствами девушка занимается больше трёх лет. Достичь успеха ей помогла гимнастика – она подарила хорошую растяжку, дисциплинированность и волю к победе. Даша признаётся, что некоторые соперницы иногда в боях используют "неспортивные приёмы". Например, впиваются ногтями. Впрочем, девушка уверена, что такие "мелочи" не помешают ей побеждать.

Одним из самых ключевых событий в карьере спортсменки стал чемпионат России по ММА, который прошёл в мае 2019 года. Тогда Даша в дебютном же турнире завоевала победу. С получением чемпионского титула появилась уверенность в своих силах.

А ещё победа на чемпионате России позволила Даше Терещенко выступить на чемпионате мира в Бахрейне. Но в первом же бою наша землячка проиграла. Позже выяснилось, что соперница не должна была выступать на турнире вообще. Даша сначала расстроилась, но потом взяла себя в руки и решила доказать, что поражение было случайным. В итоге несколько дней назад барнаульская спортсменка подтвердила свой статус лучшей в стране, вновь защитив чемпионский титул. И теперь Терещенко готовится ко второму чемпионату мира, где она "готова порвать всех".

"Второй титул очень важен для меня: доказала, что первая награда была не случайной, а заслуженной. Мне кажется, что заметно вырос уровень соперниц. Уже сложно было победить кого-то в первом раунде или нокдауном. Очень жду чемпионата мира. Тренер не даст мне расслабиться. Вжухать надо всех. Я уверена в этом. Я могу приходить на тренировку в плохом настроении, но я должна забыть об этом. Уверена в своей победе на турнире в Казахстане, хотя и понимаю, что будет тяжело", – поясняет девушка.

Тренируется наравне с мужчинами

Тренер Даши, Иван Соловьёв, уверен, что у его подопечной есть все шансы, чтобы стать лучше всех. Главный секрет – необходимо много тренироваться. В ноябре пройдёт чемпионат мира в Нур-Султане, и к нему девушка должна подойти на пике формы.

"От боя к бою на чемпионате России Даша прибавляла (в мастерстве). Я даже не ожидал от неё такого яркого и мощного финала. Она постоянно удивляет. Даже своего тренера. Неделю отдохнёт и вернётся в зал. Нас ждут тренировки. У неё на чемпионате мира будет много соперниц", – пояснил Иван.

Тренироваться Даше придётся дважды в день. Уже сейчас девушка занимается наравне с мужчинами. К межсезонью она должна нарастить мышечную массу. Перед турниром к осени необходимо подтянуть выносливость.

Руководитель центра смешанных единоборств Тор Team Siberia, основатель Фонда социальных проектов, депутат Барнаульской городской думы Александр Локтев обещает, что для Терещенко будут созданы все условия при подготовке к чемпионату мира. Перед поездкой в Казахстан в клубе пройдёт турнир Сибирского федерального округа, чтобы Даша проверила свои возможности на сильных спарринг-партнёрах.

"Невероятно приятно следить за её прогрессом. Мы горды, что Даша представляет наш центр в сборной России. Её преимущество в хорошей растяжке и одновременно сильных ударах. При этом Даша очень яркий человек с мощным внутренним стержнем. Уверен, что она выиграет на чемпионате мира и привезёт этот титул в Барнаул", – не сомневается Александр Локтев.