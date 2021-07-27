Два дня без подзарядки: подборка недорогих смартфонов с мощными аккумуляторами

Сейчас 20 тысяч рублей – та сумма, с которой уже можно рассчитывать на покупку неплохого смартфона, с хорошей камерой и батареей. Многие производители оснащают даже бюджетные модели аккумуляторами, ёмкость которых выше, чем у флагманов. Рассмотрим поподробнее несколько моделей.

Xiaomi Redmi Note 10S 4/64G

Очередное поколение одной из самых популярных серий от Xiaomi. Причём не будем забывать, что Redmi – уже отдельный бренд.

Смартфон Xiaomi Redmi Note 10S 4/64G быстро стал бестселлером. Он оснащён шикарным AMOLED-экраном диагональю 6,43 дюйма (60 Гц), 11 версией Android на момент выхода, отличной камерой с основным модулем 64 Мп и знакомым сенсором Sony IMX582. В смартфоне очень приличный по запасу мощности чипсет Qualcomm Snapdragon 678, аккумулятор с быстрой зарядкой. Есть стереодинамики. Производители не забыли и про разъём 3,5 мм.

Стоит отметить и отличный внешний вид корпуса.

Samsung Galaxy A22

Этот стильный смартфон выделяется качеством связи, работая с сетями стандарта LTE. Samsung Galaxy A22 – dual sim-смартфон, то есть вы сможете пользоваться двумя номерами одновременно. Качественная AMOLED-матрица с разрешением HD+ даёт возможность наслаждаться просмотром фото и видео. Модель оснащена NFC и блоком из четырёх камер:

Основная на 48 Мп. Благодаря высокой светочувствительности она обеспечит качественные фото, даже если снимаете ночью. Макро на 2 Мп. Ультраширокая на 8 Мп. Существенно расширяет возможности камеры, позволяя снимать большие объекты с близкого расстояния. Угол обзора – 123 градуса. Сенсор для глубины кадра на 2 Мп. Поможет, когда нужно отрегулировать уровень резкости. Сделать это можно уже на снятом фото.

Объём встроенной памяти Samsung Galaxy A22 – 128 Гб. Этого хватит для хранения фото, видео и музыки. А если память закончится, можно увеличить объем на один Тб, поставив microSD-карту.

Оперативная память Samsung Galaxy A22 – 6 Гб, благодаря чему смартфон работает быстро даже при нагрузке. Также быстродействие обеспечивает восьмиядерный процессор. Аккумулятор ёмкостью 5000 мАч позволяет пользоваться телефоном пару дней без подзарядки. Поддерживает быструю зарядку на 15 Вт.

Honor 30i

Недорогая, но интересная модель от Honor. А интересна она в первую очередь своим экраном диагональю 6,3 дюйма, созданным по технологии OLED, – раньше такие дисплеи встречались только на смартфонах-флагманах.

Также Honor 30i получил яркий дизайн корпуса, проверенный временем чип HiSilicon Kirin710 и 4 Гб ОЗУ, 128 Гб внутренней памяти, аккумулятор на 4000 мАч с быстрой зарядкой, модуль NFC и датчик отпечатков пальцев.

Тройная камера поддерживает ночной режим, который здорово "вытягивает" съёмку в условиях плохого освещения. А при достатке света проблем нет – камера снимает отлично.

Samsung Galaxy A32

Во многом новичок напоминает предшественника, однако задняя часть корпуса совершенно иная – выглядит она необычно. Ещё аппарат интересен AMOLED-экраном диагональю 6,4 дюйма с высоким разрешением, поддержкой 90 Гц, неплохой квадрокамерой с основным модулем 64 Мп, ёмкой батареей на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки.

Во многом Galaxy A32 напоминает A31, но при этом его стоимость если и выросла, то немного.

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