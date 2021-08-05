16-летняя девочка без вести пропала в Алтайском крае

Поиски 16-летней девочки-подростка ведут волонтёры в Славгороде, сообщается на странице поискового отряда "Лиза Алерт" в соцсети "ВКонтакте".

Местонахождение несовершеннолетней неизвестно с 31 июля.

Её приметы: рост 162 см, худощавого телосложения, волосы тёмно-русые, глаза карие.

На момент исчезновения была одета в футболку с надписью, голубые джинсы и белые кроссовки.

Любую информацию о местонахождении девушки просят сообщать по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или 112. К участию в поисках призывают добровольцев.

Напомним, 31 июля в Бийском районе пропала 12-летняя школьница. 2 августа её нашли живой. В тот же день полиция распространила ориентировку на подозреваемого в похищении. По данным следствия, 31 июля он схватил девочку, когда та ехала на велосипеде по лесной дороге, и в прицепе увёз к себе домой, чтобы спрятать в подвале. Однако в итоге похититель сам её отпустил. Сейчас мужчина находится в федеральном розыске.