16-летняя девочка без вести пропала в Алтайском крае

Поиски 16-летней девочки-подростка ведут волонтёры в Славгороде, сообщается на странице поискового отряда "Лиза Алерт" в соцсети "ВКонтакте".
Местонахождение несовершеннолетней неизвестно с 31 июля.
Её приметы: рост 162 см, худощавого телосложения, волосы тёмно-русые, глаза карие.
На момент исчезновения была одета в футболку с надписью, голубые джинсы и белые кроссовки.
Любую информацию о местонахождении девушки просят сообщать по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или 112. К участию в поисках призывают добровольцев.
Напомним, 31 июля в Бийском районе пропала 12-летняя школьница. 2 августа её нашли живой. В тот же день полиция распространила ориентировку на подозреваемого в похищении. По данным следствия, 31 июля он схватил девочку, когда та ехала на велосипеде по лесной дороге, и в прицепе увёз к себе домой, чтобы спрятать в подвале. Однако в итоге похититель сам её отпустил. Сейчас мужчина находится в федеральном розыске.
Комментарии
16-ти летняя девочка- слух режет. Может девушка?
"Без вести пропала", а можно пропасть и с вестью?
5.08.2021 09:47
- гость -
"Без вести пропала", а можно пропасть и с вестью?
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Это устоявшийся оборот, довольно-таки понятный. "без вести" означает, что никто не знает куда она исчезла и никого об этом не предупредила...
Напиши просто "пропала"- начнётся злословие, типа, совсем пропала, а ты понюхай и т.п.
Самые важные — первые часы. А 31 июля было почти неделю назад. Почему столько времени между пропажей и информацией?
Может девушка?
Ага, и до 40 лет.
5.08.2021 09:54
Митенька ржевский///// А может такое быть, что все знают куда исчезла и объявляют пропавшей?
5.08.2021 11:06
- гость -
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Вот это выворот! Однако, Вы очень нетривиально мыслите, я о таком раскладе не задумывался.