Алтайского легкоатлета Сергея Шубенкова прооперируют в Германии

Алтайскому барьеристу Сергею Шубенкову предстоит операция в Германии. Об этом мама спортсмена, Наталья, рассказала агентству ТАСС.

По её словам, сразу из Японии Сергей улетел в Австрию, чтобы решить, где ему лучше лечь на операцию.

"Сейчас он в Гамбурге, где проходит ещё одно обследование, в ходе которого должен решиться вопрос о способе операции: через разрез или лапароскопическим путём через прокол. После операции он опять отправится в Австрию на реабилитацию, которая займёт 15-17 дней", – рассказала мама атлета.

Напомним, алтайский легкоатлет травмировался прямо на разминке перед стартом квалификационного забега в Токио. Спортсмен несколько дней испытывал проблемы с ахиллом. Из-за этого ему пришлось отказаться от участия в квалификационных забегах на Олимпиаде в Токио на 110 метров с барьерами.

На своей странице в Instagram он рассказал, что ещё на сборах в Новогорске у него обострился хронический тендинит (воспаление сухожилия), однако на соревнования он поехал, потому что воспаление удалось снять, а боль отступала с каждым днём.