Алтайского легкоатлета Сергея Шубенкова прооперируют в Германии

Алтайскому барьеристу Сергею Шубенкову предстоит операция в Германии. Об этом мама спортсмена, Наталья, рассказала агентству ТАСС.
По её словам, сразу из Японии Сергей улетел в Австрию, чтобы решить, где ему лучше лечь на операцию.
"Сейчас он в Гамбурге, где проходит ещё одно обследование, в ходе которого должен решиться вопрос о способе операции: через разрез или лапароскопическим путём через прокол. После операции он опять отправится в Австрию на реабилитацию, которая займёт 15-17 дней", – рассказала мама атлета.
Напомним, алтайский легкоатлет травмировался прямо на разминке перед стартом квалификационного забега в Токио. Спортсмен несколько дней испытывал проблемы с ахиллом. Из-за этого ему пришлось отказаться от участия в квалификационных забегах на Олимпиаде в Токио на 110 метров с барьерами.
На своей странице в Instagram он рассказал, что ещё на сборах в Новогорске у него обострился хронический тендинит (воспаление сухожилия), однако на соревнования он поехал, потому что воспаление удалось снять, а боль отступала с каждым днём.
Комментарии
настоящие патриоты всегда лечатся за границей
не поверю, что у нас это не лечат...
11.08.2021 07:54
Агрессивная Реальность
Тут вопрос не в том что лечат, а как лечат. Ему это зачем таскаться по больничкам, сдавать анализы, торчать в очередях. Приехал, прооперировался, прошел реабилитацию и никаких тебе забегов с анализами.
11.08.2021 07:54
Агрессивная Реальность
"Порвись" и проверь,чего в ромашку играть?
Ну "НАСТОЯЩИЙ ПАТРИОТ" - попиарился и в больничку за рубеж, ну так и оставайся там...
У нас лечат только от ковида.
Если кислород есть.
11.08.2021 08:11
1
Предлагаешь всё руководство страны тоже за рубеж выпроводить? Экстремист штоле?!
Травмировался он много раньше. Просто боль ушла и решил, что можно бежать. Наивно, конечно, но на кону была Олимпиада. А вот что хочется узнать: за чей счёт перелёты и лечение? А реабилитация? И как вообще его в Европу пускают? Тесты регулярно сдаёт? Или привился вакциной, признанной в Европе?
С его отношением к соревнованиям только подорожник можно приложить - большего он не заслужил...
Интересно, оно (или родители) Амик читает?
Да, с точки зрения отечественных скреп поступок м чудака, а не спортсмена.
0854. Они там и лечатся. Читайте А. Чубайса. Единственный кто говорит правду о бедности и здоровье.