Правительство утвердило размер вознаграждения за медали Олимпиады

Российские спортсмены получат за золото олимпиады по 4 млн рублей, за серебро – 2,5 млн, за бронзу – 1,7 млн. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, пишет "Чемпионат".

"Тренеры и специалисты, участвовавшие в подготовке спортсменов, также получат денежные вознаграждения. Порядок их премирования определит Министерство спорта совместно с Олимпийским и Паралимпийским комитетами России. Аналогичные премии предусмотрены победителям и призёрам летних Паралимпийских игр в Токио", – сказано в тексте распоряжения.

Отмечается также, что медалисты Олимпиады 2018 года получали такие же вознаграждения.