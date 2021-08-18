Фонд Константина Хабенского приобрёл лекарства для ребёнка из Алтайского края

Фонд Константина Хабенского помог 23 людям на деньги, полученные от продажи работ министра обороны России Сергея Шойгу. Одним их тех, кто получил помощь, стал ребёнок из Алтайского края.

"Я уполномочен от нашего фонда сказать спасибо и выразить большую благодарность Сергею Кужугетовичу за то, что он решил выставить лоты на благотворительном аукционе. Здесь же дело не в том, какой пост занимает человек, здесь дело в том, что он участвует", – цитирует Хабенского ТАСС.

По информации телеканала "Катунь 24", помощь от фонда Хабенского получил девятилетний Алексей Дмитриев. На эти деньги куплены специальные препараты, чтобы ребёнок смог пройти химиотерапию.