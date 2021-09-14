Дожди и порывистый ветер: о погоде в Алтайском крае 14 сентября

Прохладная и сырая погода установится в Алтайском крае во вторник, 14 сентября. Об этом сообщают в региональном Гидрометцентре.

По краю температура воздуха днём составит от +14 до +19 градусов. Местами по северу небольшие дожди. Ветер юго-западный, 4-9 м/с, местами порывы 13-18 м/с.

В Барнауле в светлое время суток термометры покажут от +14 до +16 градусов. В конце дня небольшой дождь. Ветер юго-западный, 4-9 м/с, порывы до 15 м/с.