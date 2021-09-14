232 случая COVID-19 выявили в Алтайском крае за сутки

В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 232 случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших выросло до 73 779, сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Наибольший прирост заразившихся наблюдается в Барнауле (+60 человек за сутки), Бийске (+22) и Рубцовске (+15).

Выздоровели за весь период 56 817 человек, в том числе 289 – за последние сутки.

Скончались ещё 22 пациента с COVID-19. Всего в регионе зарегистрировали 5043 летальных случая.

В тяжёлом состоянии сейчас находятся 523 заражённых, из них 216 – на ИВЛ. В ковидных госпиталях Алтайского края свободны 678 коек.