На Алтае девушка подключила отца к "обнулению всех счетов" и чуть не лишилась 120 тысяч

Когда поступил звонок из "налоговой службы", она поняла, что ее хотят обмануть

11 марта 2026, 09:46, ИА Амител

Девушка / Изображение сгенерировано нейросетью Dall-E / amic.ru

В Алтайском крае мошенники обманули 22-летнюю жительницу Немецкого национального района, которая искала работу фрилансера в интернете, сообщает региональное МВД.

«Связалась с "работодателем", который посоветовал зарегистрироваться в мессенджере. Далее ей рекомендовали перейти в личный кабинет банковского приложения и произвести оплату сотовой связи в сумме около 6 тысяч рублей», — рассказали в ведомстве.

Эти деньги поступили на счет, после чего личный кабинет "Фрилансер" активизировался и в нем отобразился 71 доллар. Девушка поинтересовалась, почему сумма в долларах, ее перевели на юриста компании, который посоветовала написать претензию в бот для отмены операции, а также обнулить все счета.

Девушка перевела отцу со своей кредитной карты около 120 тысяч рублей, однако потраченные ранее 6 тысяч рублей не вернулись. Ей посоветовали перевести деньги в другой банк и она отправила сумму с карты отца на свою карту.

Затем поступил звонок из "налоговой службы". Мошенник сказал, что необходимо переслать ему "выписки о переводах и кредитных потенциалах". В этот момент девушка поняла, что ее хотят обмануть.

