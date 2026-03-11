"Курьеры" из Бийска украли 3 млн рублей у матери погибшего бойца СВО

Преступники действовали по распространенной мошеннической схеме

11 марта 2026, 09:47, ИА Амител

Полиция / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Три жителя Бийска по наводке мошенников забрали у жительницы Онгудайского района более 3 млн рублей, которые она получила в качестве выплат за погибшего на СВО сына, сообщает МВД по Республики Алтай.

«Аферисты позвонили женщине и представились сотрудниками правоохранительных органов. Убедили, что полученные выплаты необходимо срочно "задекларировать". Под этим предлогом направили к потерпевшей курьеров, которым она передала все деньги. Лишь спустя некоторое время женщина поняла, что стала жертвой обмана», - рассказали в ведомстве.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий были установлены личности предполагаемых курьеров, задержали их в Бийске. Ими оказались трое местных жителей в возрасте от 21 до 27 лет.

На допросе задержанные признались, что выполняли роль посыльных. Они забрали деньги у потерпевшей и перевели их своим "кураторам". За участие в преступной схеме каждый из них получил вознаграждение в размере 100 тысяч рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере. Двое подозреваемых арестованы и помещены в СИЗО, третьему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В настоящее время следствие проверяет возможную причастность задержанных к другим эпизодам телефонного мошенничества и выясняет, могли ли от действий этой группы пострадать другие семьи.

