"Курьеры" из Бийска украли 3 млн рублей у матери погибшего бойца СВО
Преступники действовали по распространенной мошеннической схеме
11 марта 2026, 09:47, ИА Амител
Три жителя Бийска по наводке мошенников забрали у жительницы Онгудайского района более 3 млн рублей, которые она получила в качестве выплат за погибшего на СВО сына, сообщает МВД по Республики Алтай.
«Аферисты позвонили женщине и представились сотрудниками правоохранительных органов. Убедили, что полученные выплаты необходимо срочно "задекларировать". Под этим предлогом направили к потерпевшей курьеров, которым она передала все деньги. Лишь спустя некоторое время женщина поняла, что стала жертвой обмана», - рассказали в ведомстве.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий были установлены личности предполагаемых курьеров, задержали их в Бийске. Ими оказались трое местных жителей в возрасте от 21 до 27 лет.
На допросе задержанные признались, что выполняли роль посыльных. Они забрали деньги у потерпевшей и перевели их своим "кураторам". За участие в преступной схеме каждый из них получил вознаграждение в размере 100 тысяч рублей.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере. Двое подозреваемых арестованы и помещены в СИЗО, третьему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
В настоящее время следствие проверяет возможную причастность задержанных к другим эпизодам телефонного мошенничества и выясняет, могли ли от действий этой группы пострадать другие семьи.
10:15:10 11-03-2026
10:24:01 11-03-2026
Люди ! Опомнитесь ! Что с вами не так !
10:51:57 11-03-2026
ну курьеры то не украли
10:56:14 11-03-2026
"Аферисты позвонили женщине" - уточните, они позвонили по сотовой или проводной связи? Нужно понять, какую связь заблокировать.
10:59:42 11-03-2026
Только посыльных и ловят, ещё не одного организатора не поймали.
11:05:35 11-03-2026
Гость (10:59:42 11-03-2026) Только посыльных и ловят, ещё не одного организатора не пойм... Умный мент под соой сук не рубит
12:32:38 11-03-2026
Хотим знать фамилии курьеров, есть что передать передастам. Ну с Амика репортаж из зала суда.
14:27:26 11-03-2026
Олег (12:32:38 11-03-2026) Хотим знать фамилии курьеров, есть что передать передастам. ... Фамилию их не знаю, но зовут их всех Олегами.