Без прорывов. Строители Барнаула ожидают сдержанный сезон на рынке частных домов

Рынок вернулся к спокойным допандемийным показателям

11 марта 2026, 09:15, ИА Амител

Начало 2026 года оказалось для рынка малоэтажного строительства Барнаула и пригорода оживленнее, чем в 2025-м. Эксперты отмечают: горожане чуть активнее интересуются готовыми домами, строительными услугами и земельными участками. Несколько разогнали рынок падающие ставки по депозитам (вклады уже не приносят колоссальной прибыли, и инвесторы ищут иные варианты для вложений), ожидание роста цен и ужесточений по семейной ипотеке. Какие варианты предпочитают барнаульцы и на что в первую очередь обращают внимание при выборе объекта — в материале amic.ru.

Плавно и спокойно

Темпы малоэтажного строительства в Алтайском крае пока остаются высокими. В 2025 году в регионе возвели 563 тыс. квадратных метров частных домов — это всего лишь на 2% меньше, чем по итогам 2024-го. В строительных компаниях рассказали amic.ru: первые месяцы 2026-го оказались неожиданно оживленными, есть и спрос, и заказы, и продажи. Эксперты видят в этом несколько причин.

«Во-первых, процентные ставки пошли вниз. Во-вторых, произошло ужесточение льготных ипотечных программ (подробнее об изменениях можно почитать здесь). Также мы фиксируем рост цен на стройматериалы, и люди понимают: если сейчас не купить дом или не начать его строить, то через полгода-год (когда ставки еще снизятся), ценник будет еще выше. Эти факторы "подстегивают" людей приобретать или строить дома», — говорит директор строительной компании "Свои" Дмитрий Кокорев.

Большинство покупателей, по его словам, — по-прежнему семьи, оформившие льготную ипотеку. Еще одна категория людей, переезжающих на землю, — бизнесмены. Третья категория — держатели вкладов.

«Примерно с 2024 года на рынке формировался отложенный спрос: в 2025-м люди переживали, не знали, что будет с рынком и экономикой, и держали средства на депозите. Сейчас некоторые начали выводить деньги и пользоваться ими», — отмечает Дмитрий Кокорев.

Повышенный интерес есть и на земельные участки в пригороде Барнаула. Здесь также формировался отложенный спрос: из-за того что многие проекты девелоперы развивали самостоятельно (возводя дома на продажу) или отдавали подрядчикам, у барнаульцев почти не было доступа к рынку земли в коттеджных поселках. Теперь девелоперы перепрофилировались и вновь стали предлагать участки.

«Люди, которые хотят купить земельный участок не для инвестиций, а для строительства своего дома, они никуда не исчезли за последние годы. Сегодня мы с ними активно работаем, и, я думаю, эта тенденция будет продолжаться», — считает руководитель компании "Фирсова Слобода" Михаил Кочетов.

Сейчас компания планирует перейти на "допандемийный" режим работы, продавая около ста участков ежегодно.

«До 2020–2021 года, пока не было дешевых ипотечных инструментов и ажиотажной волны спроса, мы считали хорошим показателем продажи до ста участков в год. И вот сегодня мы к этому опять возвращаемся», — говорит он.

Качество превыше цены

Стоимость готовых домов, как отмечают в компании "Свои", пока держится на уровне 2025 года. Однако перед летним сезоном цена, вероятно, вырастет на 5–7% из-за удорожания стройматериалов, рабочей силы. При этом окончательная стоимость будет зависеть от многих факторов, а стоимость квадратного метра, как отмечает Дмитрий Кокорев, — не совсем корректный показатель.

«Нельзя судить о рынке по цене "квадрата". Важно, из чего построен дом, где он располагается, на какой земле (ведь есть участки за 500 тыс. рублей, а есть — за 5 млн), какие коммуникации заведены, какая отделка — этих факторов очень много. И цена квадратного метра может быть 50 тыс. рублей, а может — 150 тыс. рублей. Это большой разброс», — говорит он.

Однако цена квадратного метра — не решающий пункт в выборе дома. Дмитрий Кокорев отмечает, что барнаульцы и жители края все чаще обращают внимание на репутацию компании (в связи с появлением большого количества обманутых покупателей в 2023–2025 годах) и качество строительства.

«Тенденция такова, что цена дома — не всегда решающий (хотя и немаловажный) фактор при выборе объекта. Люди смотрят на качество построенного дома или качество строительных услуг», — отмечает руководитель компании "Свои".