Без прорывов. Строители Барнаула ожидают сдержанный сезон на рынке частных домов
Рынок вернулся к спокойным допандемийным показателям
11 марта 2026, 09:15, ИА Амител
Начало 2026 года оказалось для рынка малоэтажного строительства Барнаула и пригорода оживленнее, чем в 2025-м. Эксперты отмечают: горожане чуть активнее интересуются готовыми домами, строительными услугами и земельными участками. Несколько разогнали рынок падающие ставки по депозитам (вклады уже не приносят колоссальной прибыли, и инвесторы ищут иные варианты для вложений), ожидание роста цен и ужесточений по семейной ипотеке. Какие варианты предпочитают барнаульцы и на что в первую очередь обращают внимание при выборе объекта — в материале amic.ru.
Плавно и спокойно
Темпы малоэтажного строительства в Алтайском крае пока остаются высокими. В 2025 году в регионе возвели 563 тыс. квадратных метров частных домов — это всего лишь на 2% меньше, чем по итогам 2024-го. В строительных компаниях рассказали amic.ru: первые месяцы 2026-го оказались неожиданно оживленными, есть и спрос, и заказы, и продажи. Эксперты видят в этом несколько причин.
«Во-первых, процентные ставки пошли вниз. Во-вторых, произошло ужесточение льготных ипотечных программ (подробнее об изменениях можно почитать здесь). Также мы фиксируем рост цен на стройматериалы, и люди понимают: если сейчас не купить дом или не начать его строить, то через полгода-год (когда ставки еще снизятся), ценник будет еще выше. Эти факторы "подстегивают" людей приобретать или строить дома», — говорит директор строительной компании "Свои" Дмитрий Кокорев.
Большинство покупателей, по его словам, — по-прежнему семьи, оформившие льготную ипотеку. Еще одна категория людей, переезжающих на землю, — бизнесмены. Третья категория — держатели вкладов.
«Примерно с 2024 года на рынке формировался отложенный спрос: в 2025-м люди переживали, не знали, что будет с рынком и экономикой, и держали средства на депозите. Сейчас некоторые начали выводить деньги и пользоваться ими», — отмечает Дмитрий Кокорев.
Повышенный интерес есть и на земельные участки в пригороде Барнаула. Здесь также формировался отложенный спрос: из-за того что многие проекты девелоперы развивали самостоятельно (возводя дома на продажу) или отдавали подрядчикам, у барнаульцев почти не было доступа к рынку земли в коттеджных поселках. Теперь девелоперы перепрофилировались и вновь стали предлагать участки.
«Люди, которые хотят купить земельный участок не для инвестиций, а для строительства своего дома, они никуда не исчезли за последние годы. Сегодня мы с ними активно работаем, и, я думаю, эта тенденция будет продолжаться», — считает руководитель компании "Фирсова Слобода" Михаил Кочетов.
Сейчас компания планирует перейти на "допандемийный" режим работы, продавая около ста участков ежегодно.
«До 2020–2021 года, пока не было дешевых ипотечных инструментов и ажиотажной волны спроса, мы считали хорошим показателем продажи до ста участков в год. И вот сегодня мы к этому опять возвращаемся», — говорит он.
Качество превыше цены
Стоимость готовых домов, как отмечают в компании "Свои", пока держится на уровне 2025 года. Однако перед летним сезоном цена, вероятно, вырастет на 5–7% из-за удорожания стройматериалов, рабочей силы. При этом окончательная стоимость будет зависеть от многих факторов, а стоимость квадратного метра, как отмечает Дмитрий Кокорев, — не совсем корректный показатель.
«Нельзя судить о рынке по цене "квадрата". Важно, из чего построен дом, где он располагается, на какой земле (ведь есть участки за 500 тыс. рублей, а есть — за 5 млн), какие коммуникации заведены, какая отделка — этих факторов очень много. И цена квадратного метра может быть 50 тыс. рублей, а может — 150 тыс. рублей. Это большой разброс», — говорит он.
Однако цена квадратного метра — не решающий пункт в выборе дома. Дмитрий Кокорев отмечает, что барнаульцы и жители края все чаще обращают внимание на репутацию компании (в связи с появлением большого количества обманутых покупателей в 2023–2025 годах) и качество строительства.
«Тенденция такова, что цена дома — не всегда решающий (хотя и немаловажный) фактор при выборе объекта. Люди смотрят на качество построенного дома или качество строительных услуг», — отмечает руководитель компании "Свои".
09:20:44 11-03-2026
если бы люди свои однушки и двушки в барнауле ключ в клю на дом меняли, то рынок бы зашевелился.
а то свою квартиру продай, еще 2-3 млн на коробку добавить и ближайшие 10 лет на стройке жить
14:55:19 11-03-2026
Гость (09:20:44 11-03-2026) если бы люди свои однушки и двушки в барнауле ключ в клю на ... не ищите дураков:никто не будет менять клетушку на дом,землю,гараж,теплицу,баню и цветник с мангалом без доплаты. если только вместо дома сарайка
09:39:41 11-03-2026
Ну, вот, всё же хорошо оказывается, опять рост, который и не прекращался. А то, какой то Лесной-2 плакался, интересы которого лоббирует Мишустин местный. Давайте, мол, у федералов всё заберём, а потом из местного бюджета - КАК ВЫДЕЛИМ денег, что на КамАЗе не увезёшь, для развития Лесного-2. Пацаны, мол, взялись, договор заключили, а не учли...
10:31:51 11-03-2026
Наговаривают, грех это - всё растет и колосится!
Очереди на дома стоят, в банках две очереди - в одной деньги на вклады несут, а в другой ипотеки выдают.
Инфляция ниже процентов по вкладам - продал Москвич, а деньги в банк - через год Крузера взял.
Никогда так хорошо не жили !
11:43:35 11-03-2026
Рынок будет падать - Палитра, Ботаника, теперь березовый мыс и несколько поселков рядом - куда столько? Без инфраструктуры, без точек притяжения, без работы - лет через 5 превратится в дорогие дачи. Зачем пищать и лезть на последние? Купите дачу за лям, отдыхайте летом))
12:14:40 11-03-2026
Особенно когда молодые семьи с детьми берут дома ,а не учитывают нет поликлиник, школ, секций ,кружков даже транспорта нет ,если без авто вообще трудно уехать как правило у большинства работа в городе ,маршрутка с Бобровки ходит и все. Да и дом на доме сосед соседу в окно смотрит..
13:06:53 11-03-2026
Дом в деревне хорошо, но скорая помощь не успеет ни на инфаркт, ни на инсульт, а от такой жирной жизни половина мужиков помирает в районе 50 лет..
13:44:57 11-03-2026
Удивительно,что не отметились "многодетные семьи" из Бельмесево,где они купили за три копейки участок,а потом оказалось,что там нет и не до будет ничего))
16:18:33 11-03-2026
Реклама - двигатель торговли!!!))) Стройка наше Всё!!! Экстрепты от стройки и риэлторы всех мастей - Герои нашего Времени!!!)))