Весной часть россиян получат сниженный платеж за ЖКУ

Он уменьшится у тех, кто оплачивает отопление по индивидуальным или общедомовым приборам учета

11 марта 2026, 10:17, ИА Амител

Платежная квитанция ЖКХ / Фото: amic.ru
Коммунальные платежи в ближайшие месяцы снизятся у ряда потребителей в связи с окончанием холодов, пишет Om1.ru.

Как сообщил ТАСС первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, уменьшение сумм ожидается у тех, кто оплачивает отопление по индивидуальным или общедомовым приборам учета, а после завершения отопительного сезона — также у плательщиков по нормативам, но за исключением отдельных случаев.

Депутат пояснил, что нормативы устанавливаются местными властями и не коррелируют с краткосрочными изменениями температуры. Кошелев напомнил, что ранее в России существовало два способа оплаты отопления: круглогодичная равными частями либо только в отопительный сезон.

С 1 марта 2025 года приоритетным стал расчет исключительно в отопительный период исходя из фактического потребления: собственники платят по показаниям приборов учета, что повышает прозрачность системы.

Прежний механизм сохранится лишь в регионах, где до 1 марта 2025 года была введена круглогодичная оплата. Новый выбор этого варианта теперь невозможен. В домах без общедомовых приборов учета расчет ведется по утвержденным местными властями нормативам потребления.

При наличии индивидуальных счетчиков жильцы могут регулировать температуру в квартирах, оплачивая только фактически использованное тепло. Такой подход, по словам Кошелева, является наиболее справедливым, так как он стимулирует рациональное потребление ресурсов и снижает расходы потребителей. 

Ранее россиянам раскрыли причину роста сумм в квитанциях за ЖКУ. Чтобы защитить свои интересы, нужно проверять тарифы онлайн и обсуждать расходы на собраниях собственников.

Эксперт перечислил строки в квитанции ЖКХ, оплата которых не является обязательной

Главное — не просто перестать платить, а официально обратиться в УК
Комментарии 9

Гость

10:19:30 11-03-2026

зачем писать разумеющееся.. напишите что летом у кого ОДПУ вообще не будут платить отопление - во все возрадуются то

Гость

10:19:40 11-03-2026

та што вы ))
как раз к окончанию отопительного сезона
а еще поди к первомаю бордюрки покрасят?))

Гость

10:43:24 11-03-2026

Весна прошла, настало лето. Спасибо партии за это.

Гость

11:25:08 11-03-2026

Пенсия должна быть 8 ЖКХ, но не меньше минималки. Тогда ЖКХ не будет повышаться.

Гость

11:30:27 11-03-2026

ТЭЦ качегарит как в январе. Хотят содрать за тепло в марте как за январь.

Гость

11:38:53 11-03-2026

Не забудьте написать что осенью начнет расти ЖКХ!

Гость

11:41:15 11-03-2026

Монополисты будут жарить до мая, чтоб куш сорвать, им же никто не указ...

Гость

12:27:47 11-03-2026

Гость (11:41:15 11-03-2026) Монополисты будут жарить до мая, чтоб куш сорвать, им же ни... А что на улице - 20 и ветер ураганный это ничего, вам жарко? Задолбали жадины ноющие!

Гость

15:41:14 11-03-2026

Гость (12:27:47 11-03-2026) А что на улице - 20 и ветер ураганный это ничего, вам жа... В квартире +29, нам пипец как жарко, батареи перекрыты уже, жарит от стояков и счет потом приходит конский. Зато энергетикам хорошо, как сыр в масле катаются за наш счет то.

