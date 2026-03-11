Весной часть россиян получат сниженный платеж за ЖКУ
Он уменьшится у тех, кто оплачивает отопление по индивидуальным или общедомовым приборам учета
11 марта 2026, 10:17, ИА Амител
Коммунальные платежи в ближайшие месяцы снизятся у ряда потребителей в связи с окончанием холодов, пишет Om1.ru.
Как сообщил ТАСС первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, уменьшение сумм ожидается у тех, кто оплачивает отопление по индивидуальным или общедомовым приборам учета, а после завершения отопительного сезона — также у плательщиков по нормативам, но за исключением отдельных случаев.
Депутат пояснил, что нормативы устанавливаются местными властями и не коррелируют с краткосрочными изменениями температуры. Кошелев напомнил, что ранее в России существовало два способа оплаты отопления: круглогодичная равными частями либо только в отопительный сезон.
С 1 марта 2025 года приоритетным стал расчет исключительно в отопительный период исходя из фактического потребления: собственники платят по показаниям приборов учета, что повышает прозрачность системы.
Прежний механизм сохранится лишь в регионах, где до 1 марта 2025 года была введена круглогодичная оплата. Новый выбор этого варианта теперь невозможен. В домах без общедомовых приборов учета расчет ведется по утвержденным местными властями нормативам потребления.
При наличии индивидуальных счетчиков жильцы могут регулировать температуру в квартирах, оплачивая только фактически использованное тепло. Такой подход, по словам Кошелева, является наиболее справедливым, так как он стимулирует рациональное потребление ресурсов и снижает расходы потребителей.
Ранее россиянам раскрыли причину роста сумм в квитанциях за ЖКУ.
10:19:30 11-03-2026
зачем писать разумеющееся.. напишите что летом у кого ОДПУ вообще не будут платить отопление - во все возрадуются то
10:19:40 11-03-2026
та што вы ))
как раз к окончанию отопительного сезона
а еще поди к первомаю бордюрки покрасят?))
10:43:24 11-03-2026
Весна прошла, настало лето. Спасибо партии за это.
11:25:08 11-03-2026
Пенсия должна быть 8 ЖКХ, но не меньше минималки. Тогда ЖКХ не будет повышаться.
11:30:27 11-03-2026
ТЭЦ качегарит как в январе. Хотят содрать за тепло в марте как за январь.
11:38:53 11-03-2026
Не забудьте написать что осенью начнет расти ЖКХ!
11:41:15 11-03-2026
Монополисты будут жарить до мая, чтоб куш сорвать, им же никто не указ...
12:27:47 11-03-2026
Гость (11:41:15 11-03-2026) Монополисты будут жарить до мая, чтоб куш сорвать, им же ни... А что на улице - 20 и ветер ураганный это ничего, вам жарко? Задолбали жадины ноющие!
15:41:14 11-03-2026
Гость (12:27:47 11-03-2026) А что на улице - 20 и ветер ураганный это ничего, вам жа... В квартире +29, нам пипец как жарко, батареи перекрыты уже, жарит от стояков и счет потом приходит конский. Зато энергетикам хорошо, как сыр в масле катаются за наш счет то.