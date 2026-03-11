Он уменьшится у тех, кто оплачивает отопление по индивидуальным или общедомовым приборам учета

11 марта 2026, 10:17, ИА Амител

Коммунальные платежи в ближайшие месяцы снизятся у ряда потребителей в связи с окончанием холодов, пишет Om1.ru.

Как сообщил ТАСС первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, уменьшение сумм ожидается у тех, кто оплачивает отопление по индивидуальным или общедомовым приборам учета, а после завершения отопительного сезона — также у плательщиков по нормативам, но за исключением отдельных случаев.

Депутат пояснил, что нормативы устанавливаются местными властями и не коррелируют с краткосрочными изменениями температуры. Кошелев напомнил, что ранее в России существовало два способа оплаты отопления: круглогодичная равными частями либо только в отопительный сезон.

С 1 марта 2025 года приоритетным стал расчет исключительно в отопительный период исходя из фактического потребления: собственники платят по показаниям приборов учета, что повышает прозрачность системы.

Прежний механизм сохранится лишь в регионах, где до 1 марта 2025 года была введена круглогодичная оплата. Новый выбор этого варианта теперь невозможен. В домах без общедомовых приборов учета расчет ведется по утвержденным местными властями нормативам потребления.

При наличии индивидуальных счетчиков жильцы могут регулировать температуру в квартирах, оплачивая только фактически использованное тепло. Такой подход, по словам Кошелева, является наиболее справедливым, так как он стимулирует рациональное потребление ресурсов и снижает расходы потребителей.

