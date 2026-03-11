Врач рассказал, почему лучше не работать в кровати

Работа с ноутбуком лежа заставляет руки находиться в неудобном положении

11 марта 2026, 09:32, ИА Амител

Мужчина спит в кровати / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Работа в кровати может привести к нарушениям сна и проблемам с опорно-двигательным аппаратом. Об этом РИА Новости рассказал врач-невролог, мануальный терапевт и реабилитолог Александр Атяшев.

Специалист объяснил, что использование кровати не только для сна, но и для работы или чтения может негативно влиять на качество отдыха.

«Часто кровать используют для чтения книг, отдыха днем, а также для работы. Из-за этого могут возникать нарушения сна, так как мозг ассоциирует кровать с тем, что мы в ней делаем. Организму необходимо понимать, что кровать — место для сна, иначе в ней будет сложнее уснуть», — рассказал Атяшев.

По словам врача, ухудшение сна — лишь одна из возможных проблем. Работа в кровати также влияет на состояние позвоночника.

«При правильном положении, сидя за компьютером, сохраняется более-менее правильное функциональное положение позвоночника с вертикальной нагрузкой. Если мы работаем лежа, полусидя, нам приходится слишком сильно изгибать шею вперед или упираться назад на подголовник, подушку затылком. Это впоследствии может изменить осанку и положение шеи, что приведет к проблемам в шейном отделе и болям, отдающим в лопатки и плечи», — предупредил специалист.

Кроме того, работа с ноутбуком лежа заставляет руки находиться в неудобном положении. По словам врача, они либо долго остаются на весу, либо испытывают повышенную нагрузку из-за опоры на локти. Это увеличивает нагрузку на суставы и может привести к сдавливанию локтевого нерва, что со временем вызывает онемение кистей.

