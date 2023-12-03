"Алтайскую зимовку" в "Центральном" отменили из-за надвигающейся непогоды

Возможно, праздник перенесут, но пока этот вопрос не решен

03 декабря 2023, 13:50, ИА Амител

Фото: "Алтайская зимовка" / "ВКонтакте"

Часть фестиваля "Алтайская зимовка", открывающего зимний туристический сезон в Алтайском крае, отменили. Об этом рассказали организаторы в социальных сетях.

Мероприятие должно было пройти 3 декабря в парке "Центральный". Для гостей подготовили большую программу, огненное шоу и конкурс красоты.

Отменить "зимовку" пришлось из-за штормового прогноза и сильного ветра, поднявшегося в регионе. Все для безопасности гостей.

Пока не решен вопрос о том, будут ли переносить праздник.



