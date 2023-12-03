"Алтайскую зимовку" в "Центральном" отменили из-за надвигающейся непогоды
Возможно, праздник перенесут, но пока этот вопрос не решен
03 декабря 2023, 13:50, ИА Амител
Фото: "Алтайская зимовка" / "ВКонтакте"
Часть фестиваля "Алтайская зимовка", открывающего зимний туристический сезон в Алтайском крае, отменили. Об этом рассказали организаторы в социальных сетях.
Мероприятие должно было пройти 3 декабря в парке "Центральный". Для гостей подготовили большую программу, огненное шоу и конкурс красоты.
Отменить "зимовку" пришлось из-за штормового прогноза и сильного ветра, поднявшегося в регионе. Все для безопасности гостей.
Пока не решен вопрос о том, будут ли переносить праздник.
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