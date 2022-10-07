Проезд за 100 тысяч. Сибирские грузоперевозчики возмущены штрафующей «всех подряд» рамкой на Новом мосту в Барнауле

Грузоперевозчики из нескольких сибирских регионов возмутились серьёзными штрафами, которые начисляет им рамка у Нового моста в Барнауле. Аппарат фиксирует размеры машин и следит, чтобы они подходили под нормативы. По словам бизнесменов, по всей стране аналогичные измерители штрафов не выписывают, но в краевой столице камера с августа фиксирует многочисленные нарушения. Предпринимателям остаётся только обращаться в суд. Amic.ru поговорил с ними, а также спросил у ответственных за объект, точно ли с ним всё в порядке.

Девять кругов штрафа

Сибирские перевозчики столкнулись с проблемой в августе 2022 года. Рамка у Нового моста, которая фиксирует высоту и длину машин, начала то и дело выписывать «всем подряд» штрафы по 100 тысяч рублей.

По нормативам высота транспортного средства должна быть не более 4 метров, ширина — не более 2,55 метра, а длина — не более 12 метров.

Бердскому перевозчику Сергею Колосову в начале сентября за август прислали три штрафа после проезда через рамку. Затем ему пришло ещё два штрафа, а потом — ещё четыре. Каждый из девяти штрафов — по 100 тысяч рублей. Тем самым бизнесмен должен заплатить государству уже 900 тысяч рублей.

По словам юриста, другие такие комплексы в стране не штрафуют предпринимателя. Лишь один объект на въезде в Барнаул снова и снова выписывает ему новые наказания. Страдает не только бердский бизнесмен. По словам юриста, есть группа предпринимателей, которых постоянно штрафует только рамка на барнаульском Новом мосту.

Постановление о штрафе / Предоставлено Яной Глухих

Юрист Сергея Колосова Яна Глухих поясняет: её клиента наказывают по статье 12.21.1 КоАП РФ («Нарушение правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства»). Она предполагает возможную погрешность в шесть сантиметров. Однако камера фиксирует большее превышение. В каждом постановлении величина разная. При этом высота всех машин одинаковая — четыре метра, отмечает представитель Сергея Колосова.

«Такого просто не может быть, каждый раз все цифры разные: то на 8 сантиметров превышает, то на 12, то на 9. Транспортные средства ездят по всей России, таких рамок много, а претензии только у этой рамки. У Сергея есть несколько машин, все они по четыре метра. Это тягачи с прицепами, рефрижераторы, у них даже не может от ветра тент приподняться, чтобы размер изменился», — рассказывает Яна Глухих.

Виновата рамка?

Чтобы доказать свою невиновность, Сергей Колосов сделал диагностику машин. Она подтвердила, что высота грузовиков действительно четыре метра, и машины допущены для движения по дорогам общего пользования.

Сейчас на руках у бизнесмена есть диагностические карты, по которым транспортное средство соответствует всем требованиям. Предприниматель и его коллеги считают, что виновата исключительно рамка, а с грузовиками всё хорошо. Яна Глухих допускает, что камера может быть неисправна или неправильно наклонена.

Сергей Колосов вместе с юристом подал в суд жалобу на все девять постановлений и собираются доказать свою правоту.

«Мы собираемся оспаривать штрафы, будем требовать предоставления доказательств. Мы не понимаем, в чём причина такой работы камеры. Трудно поверить в эти цифры, тем более что есть диагностические карты. Диагностику проводили специализированные организации. Другого выхода у нас нет. Ещё несколько месяцев такого бизнеса — и Сергею придётся продавать все фуры, чтобы рассчитаться с выставленными штрафами», — объяснила Яна Глухих.

Информация о проверке / Предоставлено Яной Глухих

Штрафы законны?

Яна Глухих отмечает, что несколько лет рамка стояла и не нагоняла страх на дальнобойщиков. Но проблемы у предпринимателей начались только летом 2022 года.

Начальник службы весового контроля КГКУ «Алтайавтодор» Игорь Гулеватый подчеркнул, что закон для перевозчиков за последнее время никто не ужесточал. Разве что с началом спецоперации многие приборы весогабаритного контроля переводили в тестовый режим, и они почти не штрафовали бизнесменов. В июле же приборы возобновили работу в обычном режиме.

В «Алтайавтодоре» настаивают, что все штрафы законны.

«Когда мы что-то перемеряем — всегда получается, что рамка работает нормально. А какая там проводилась диагностика, кому перевозчики предоставляют сведения о машине — неизвестно. Мы видим то, что видим», — сообщили в «Алтайавтодоре».

По словам Игоря Гулеватого, «огрехов в измерениях быть не может». Рамку регулярно проверяет специально аккредитованная организация, которая выясняет, правильно ли она измеряет параметры машин или нет.

Рамка перед новым мостом в Барнауле / Предоставлено Яной Глухих

Не реже одного раза в квартал «Алтайавтодор» осуществляет и свою проверку, отмечает Гулеватый. Такой контроль организация ведёт вместе с общественностью.

«Мы дополнительно ежеквартально проверяем эти же параметры, у нас всё подтверждается документально и проверками. Есть документы, что рамка исправна», — сообщили в организации.

По словам специалиста «Алтайавтодора», от предпринимателей к ним жалоб на объект пока не поступало — они идут в ГИБДД. Если же бизнесменов не устраивает решение, то им стоит обратиться в суд и там изложить свои аргументы, отметили в «Алтайавтодоре». Собственно, такой путь Сергей Колосов и выбрал. Кроме того, в ближайшее время он может обратиться и в прокуратуру Алтайского края.

Отметим, что в Алтайском крае всего 13 рамок, которые фиксируют размер машин.

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