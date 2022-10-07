Проезд за 100 тысяч. Сибирские грузоперевозчики возмущены штрафующей «всех подряд» рамкой на Новом мосту в Барнауле

Перевозчики считают, что рамка показывает ошибочную высоту машин

7 октября 2022, 10:17, Антон Дегтярев

Грузоперевозчики из нескольких сибирских регионов возмутились серьёзными штрафами, которые начисляет им рамка у Нового моста в Барнауле. Аппарат фиксирует размеры машин и следит, чтобы они подходили под нормативы. По словам бизнесменов, по всей стране аналогичные измерители штрафов не выписывают, но в краевой столице камера с августа фиксирует многочисленные нарушения. Предпринимателям остаётся только обращаться в суд. Amic.ru поговорил с ними, а также спросил у ответственных за объект, точно ли с ним всё в порядке.

Девять кругов штрафа

Сибирские перевозчики столкнулись с проблемой в августе 2022 года. Рамка у Нового моста, которая фиксирует высоту и длину машин, начала то и дело выписывать «всем подряд» штрафы по 100 тысяч рублей.

По нормативам высота транспортного средства должна быть не более 4 метров, ширина — не более 2,55 метра, а длина — не более 12 метров.

Бердскому перевозчику Сергею Колосову в начале сентября за август прислали три штрафа после проезда через рамку. Затем ему пришло ещё два штрафа, а потом — ещё четыре. Каждый из девяти штрафов — по 100 тысяч рублей. Тем самым бизнесмен должен заплатить государству уже 900 тысяч рублей.

По словам юриста, другие такие комплексы в стране не штрафуют предпринимателя. Лишь один объект на въезде в Барнаул снова и снова выписывает ему новые наказания. Страдает не только бердский бизнесмен. По словам юриста, есть группа предпринимателей, которых постоянно штрафует только рамка на барнаульском Новом мосту.

Постановление о штрафе / Предоставлено Яной Глухих

Юрист Сергея Колосова Яна Глухих поясняет: её клиента наказывают по статье 12.21.1 КоАП РФ («Нарушение правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства»). Она предполагает возможную погрешность в шесть сантиметров. Однако камера фиксирует большее превышение. В каждом постановлении величина разная. При этом высота всех машин одинаковая — четыре метра, отмечает представитель Сергея Колосова.

«Такого просто не может быть, каждый раз все цифры разные: то на 8 сантиметров превышает, то на 12, то на 9. Транспортные средства ездят по всей России, таких рамок много, а претензии только у этой рамки. У Сергея есть несколько машин, все они по четыре метра. Это тягачи с прицепами, рефрижераторы, у них даже не может от ветра тент приподняться, чтобы размер изменился», — рассказывает Яна Глухих.

Виновата рамка?

Чтобы доказать свою невиновность, Сергей Колосов сделал диагностику машин. Она подтвердила, что высота грузовиков действительно четыре метра, и машины допущены для движения по дорогам общего пользования.

Сейчас на руках у бизнесмена есть диагностические карты, по которым транспортное средство соответствует всем требованиям. Предприниматель и его коллеги считают, что виновата исключительно рамка, а с грузовиками всё хорошо. Яна Глухих допускает, что камера может быть неисправна или неправильно наклонена.

Сергей Колосов вместе с юристом подал в суд жалобу на все девять постановлений и собираются доказать свою правоту.

«Мы собираемся оспаривать штрафы, будем требовать предоставления доказательств. Мы не понимаем, в чём причина такой работы камеры. Трудно поверить в эти цифры, тем более что есть диагностические карты. Диагностику проводили специализированные организации. Другого выхода у нас нет. Ещё несколько месяцев такого бизнеса — и Сергею придётся продавать все фуры, чтобы рассчитаться с выставленными штрафами», — объяснила Яна Глухих.

Информация о проверке / Предоставлено Яной Глухих

Штрафы законны?

Яна Глухих отмечает, что несколько лет рамка стояла и не нагоняла страх на дальнобойщиков. Но проблемы у предпринимателей начались только летом 2022 года.

Начальник службы весового контроля КГКУ «Алтайавтодор» Игорь Гулеватый подчеркнул, что закон для перевозчиков за последнее время никто не ужесточал. Разве что с началом спецоперации многие приборы весогабаритного контроля переводили в тестовый режим, и они почти не штрафовали бизнесменов. В июле же приборы возобновили работу в обычном режиме.

В «Алтайавтодоре» настаивают, что все штрафы законны.

«Когда мы что-то перемеряем — всегда получается, что рамка работает нормально. А какая там проводилась диагностика, кому перевозчики предоставляют сведения о машине — неизвестно. Мы видим то, что видим», — сообщили в «Алтайавтодоре».

По словам Игоря Гулеватого, «огрехов в измерениях быть не может». Рамку регулярно проверяет специально аккредитованная организация, которая выясняет, правильно ли она измеряет параметры машин или нет.

Рамка перед новым мостом в Барнауле / Предоставлено Яной Глухих

Не реже одного раза в квартал «Алтайавтодор» осуществляет и свою проверку, отмечает Гулеватый. Такой контроль организация ведёт вместе с общественностью.

«Мы дополнительно ежеквартально проверяем эти же параметры, у нас всё подтверждается документально и проверками. Есть документы, что рамка исправна», — сообщили в организации.

По словам специалиста «Алтайавтодора», от предпринимателей к ним жалоб на объект пока не поступало — они идут в ГИБДД. Если же бизнесменов не устраивает решение, то им стоит обратиться в суд и там изложить свои аргументы, отметили в «Алтайавтодоре». Собственно, такой путь Сергей Колосов и выбрал. Кроме того, в ближайшее время он может обратиться и в прокуратуру Алтайского края.

Отметим, что в Алтайском крае всего 13 рамок, которые фиксируют размер машин.

Грязь и ухабы. Барнаульские младшеклассники вынуждены идти в школу по размытой дороге с обрывами

Грязь и ухабы. Барнаульские младшеклассники вынуждены идти в школу по размытой дороге с обрывами

В Рубцовске с июня не убирают упавшее дерево, которое перегородило дорогу

В Рубцовске с июня не убирают упавшее дерево, которое перегородило дорогу

Сбавь скорость, водитель. Полная карта всех камер видеофиксации нарушений на дорогах Алтая

Сбавь скорость, водитель. Полная карта всех камер видеофиксации нарушений на дорогах Алтая

Комментарии
    Новости партнеров