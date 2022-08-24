В Барнауле стали немного реже убивать и насиловать

В Барнауле за шесть месяцев 2022 года зарегистрировали меньше убийств, изнасилований и других преступлений, сообщает «КП-Барнаул».

«Достигнуто снижение регистрации по таким составам преступлений, как убийства (-7,1%, с 14 до 13), изнасилования (-25,0%, с 4 до 3), кражи (-4,2%, с 2636 до 2524), квалифицированные грабежи (-34,8%, с 23 до 15)», — говорится в отчёте начальника барнаульского УМВД.

Также снизилось число преступлений среди подростков — на 15% (со 100 до 85). Меньше стало правонарушений, совершённых в состоянии опьянения (с 1218 до 1044). Сократилось и количество бытовых преступлений (с 220 до 188).

Если говорить в общем, то за полгода в Барнауле выросло число преступлений на 1,9% — с 7003 до 7136.