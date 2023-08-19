Барнаульца, выбрасывающего мусор в лесу, поймали за руку
Мужчина разгружал "Газель" в лесополосе недалеко от свалки
19 августа 2023, 09:10, ИА Амител
Кадр из видео
Барнаульцы в социальных сетях пожаловались на место в лесу которое используют, чтобы валить строительный мусор. Пост опубликовали в сообществе "Barnaul22".
По словам автора сообщения, от локации, которая попала на видео, до большой свалки примерно 200 метров. При этом люди все-равно едут и валят мусор в лесополосу. Раньше, отмечают местные, среди деревьев люди могли пойти поискать гибы, сейчас же здесь только отходы.
Одного из таких загрязнителей недалеко от Туриногорской поймали за руку. Он остановил "Газель" в траве и просто сбрасывал строительный мусор.
06:07:25 20-08-2023
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