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Барнаульца, выбрасывающего мусор в лесу, поймали за руку

Мужчина разгружал "Газель" в лесополосе недалеко от свалки

19 августа 2023, 09:10, ИА Амител

Кадр из видео
Кадр из видео

Барнаульцы в социальных сетях пожаловались на место в лесу которое используют, чтобы валить строительный мусор. Пост опубликовали в сообществе "Barnaul22".

По словам автора сообщения, от локации, которая попала на видео, до большой свалки примерно 200 метров. При этом люди все-равно едут и валят мусор в лесополосу. Раньше, отмечают местные, среди деревьев люди могли пойти поискать гибы, сейчас же здесь только отходы.

Одного из таких загрязнителей недалеко от Туриногорской поймали за руку. Он остановил "Газель" в траве и просто сбрасывал строительный мусор.

Барнаул мусор

Комментарии 1

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Гость

06:07:25 20-08-2023

Штрафовать нужно так, чтобы мало не показалось!

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