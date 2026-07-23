Барнаульцы могут оставить предзаказ на складные смартфоны и смарт-часы Samsung в МТС

Продажа устройств стартует 5 августа

23 июля 2026, 16:00, ИА Амител erid: 2W5zFJu423K

Смарт-часы Samsung / Фото предоставлено ПАО "МТС"

МТС начала принимать предзаказы на складные смартфоны Samsung Galaxy Z Fold8 ("Самсунг Гэлакси Зет Фолд 8") и Galaxy Z Flip8 ("Гэлакси Зет Флип 8"), а также умные часы Galaxy Watch 9 ("Гэлакси Уотч 9") и Galaxy Watch Ultra ("Гэлакси Уотч Ультра"). Оформить покупку можно до 4 августа 2026 года в интернет-магазине и салонах компании. Продажи стартуют 5 августа.

Новые модели и цены

Компания представила устройства в Москве. Смартфоны получили обновленный дизайн, высокую производительность и расширенный набор функций Galaxy AI ("Гэлакси ЭйАй"). Новинки доступны во всех заявленных конфигурациях и цветах.

В период предзаказа в МТС действует специальная стоимость. Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra предлагают за:

69 990 рублей в версии 12/256 Гб;

199 990 рублей — 12/512 Гб;

249 990 рублей — 12 Гб/1 Тб.

Samsung Galaxy Z Fold8 стоит:

149 990 рублей за 12/256 Гб;

179 990 рублей — 12/512 Гб;

229 990 рублей — 16 Гб/1 Тб.

Galaxy Z Flip8 оценили в 104 990 рублей в конфигурации 12/256 Гб и в 124 990 рублей — в версии 12/512 Гб. Со скидкой Galaxy Watch Ultra 2 2025 диаметром 47 мм стоит 49 990 рублей, Watch9 LTE ("ЭлТиИ") 44 мм — 28 990 рублей, Watch8 LTE 40 мм — 26 990 рублей.

Новые смартфоны Samsung / Фото предоставлены ПАО "МТС"

Все модели представят в графитовом и кремовом цветах. Fold8 Ultra также выйдет в фиолетовом оттенке, Fold8 — в лавандовом, Flip8 — в розовом. На смартфоны действует рассрочка 0-0-24 и скидка до 20 тыс. рублей.

Спрос на складные устройства

«Складные смартфоны постепенно становятся стандартом в премиальном сегменте», — отметил генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.

По его словам, новое поколение Samsung Galaxy Z демонстрирует развитие направления. Устройства стали удобнее, а функции искусственного интеллекта расширили варианты их повседневного использования. На Samsung сейчас приходится более половины российского рынка складных смартфонов, и в компании ожидают высокий спрос на новые модели.

ПАО "МТС"

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