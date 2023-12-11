"У жителей паника". Барнаульцы пожаловались на сотовую вышку, установленную во дворе

Люди опасаются за здоровье и считают, что их права были нарушены

11 декабря 2023, 11:30, ИА Амител

Кадр: "В курсе 22"

Жители Барнаула пожаловались на вышку сотовой связи, которую установили во дворе дома № 110 по улице Антона Петрова, не спросив их мнения.

Как пишет "В курсе 22", люди опасаются за здоровье и считают, что их права были нарушены.

"У жителей паника. Рядом школы, детские сады. Вышку соорудили за три дня. Зачем? Нам никто не объяснил. Да мы и не успели спросить. Работали ночью – поставили и уехали", – сообщил местный житель.

В конце ноября сообщили, что за 2023 год в Алтайском крае сотовая связь появилась в 46 маленьких селах.