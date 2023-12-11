"У жителей паника". Барнаульцы пожаловались на сотовую вышку, установленную во дворе
Люди опасаются за здоровье и считают, что их права были нарушены
11 декабря 2023, 11:30, ИА Амител
Кадр: "В курсе 22"
Жители Барнаула пожаловались на вышку сотовой связи, которую установили во дворе дома № 110 по улице Антона Петрова, не спросив их мнения.
Как пишет "В курсе 22", люди опасаются за здоровье и считают, что их права были нарушены.
"У жителей паника. Рядом школы, детские сады. Вышку соорудили за три дня. Зачем? Нам никто не объяснил. Да мы и не успели спросить. Работали ночью – поставили и уехали", – сообщил местный житель.
В конце ноября сообщили, что за 2023 год в Алтайском крае сотовая связь появилась в 46 маленьких селах.
11:35:17 11-12-2023
Продам шапочки из фольги. самовывоз.
11:36:49 11-12-2023
Сначала чипировали, теперь облучают. Потом удивляемся откуда 78 процентов берется
11:37:05 11-12-2023
Надо было опрос учинить:если мы поставим вышку в вашем дворе,как вы к этому отнесётесь?
11:37:48 11-12-2023
Как же много на свете дебилов...
11:54:59 11-12-2023
Гость (11:37:48 11-12-2023) Как же много на свете дебилов...... Они кругом. Намедне соседка принципиально не пускала газовщиков для осмотра газовой плиты. В итоге отключили газ на неделю у всего подъезда так как где-то была утечка.
11:48:58 11-12-2023
надо бы за ответом обратиться в администрацию, затем - в прокуратуру. Не будет ответа - спокойно можно снести. В жилом секторе вышки ставить нельзя.
12:11:44 11-12-2023
гость (11:48:58 11-12-2023)В жилом секторе вышки ставить нельзя. С какого перепугу? А разговаривать по телефону, тем не менее, можно и хочется? И что, вы думаете, что кто-то без согласования воткнул антенно-мачтовое оборудование и подключился к электросети? Похмелитесь...
15:29:01 11-12-2023
Гость (12:11:44 11-12-2023) С какого перепугу? А разговаривать по телефону, тем не менее... Подумай немного, за разговоры по мобильнику мы платим денежки и немалые.У нас минутная тарификация, за рубежом -посекундная. А частоту излучения и его плотность можно попросить специалистов по СВЧ и более высоким частотам.У них есть приборы , они знающие люди в деле распространения волн различной частоты в атмосфере.Или потребуйте у установщиков антенн разрешения властей и сертификат на безопасность данного излучения.
12:13:22 11-12-2023
гость (11:48:58 11-12-2023) надо бы за ответом обратиться в администрацию, затем - в про... Да что вы говорите, правда? Это в каком законе написано?))
13:36:31 11-12-2023
гость (11:48:58 11-12-2023) надо бы за ответом обратиться в администрацию, затем - в про... Оборудование сотовых компаний есть на каждом высотном доме.
16:07:10 11-12-2023
Гость (13:36:31 11-12-2023) Оборудование сотовых компаний есть на каждом высотном доме.... оно иожет ставится только с согласия собственников жилья на общем собрании. Если такого согласия не было - спокойно можно удалить его
11:49:56 11-12-2023
Вспомнилась : Была у меня одна история со старой-престарой бабушкой из соседнего подъезда (на прошлом месте жительства). Она, в общем, ругалась постоянно, что «у всех дома интернеты стоят, вот и голова болит». И только, мол, шапочка из фольги ее и спасает. Черт меня дернул как-то в шутку ей заметить, что, дескать, бабуль, фигня эти твои шапочки из фольги, нужны медные (а лучше — золотые) кастрюли, только они и спасут. На что она выдала: — Ты мне не рассказывай тута, я физику и химию изучала! Клетка Фарадея работает при любой толщине металла, а на высоких частотах от нее вообще электромагнитные волны отражаются. К тому же, у алюминия степень окисления выше, а значит, он лучше заряд на себя оттягивает. Балда. Тогда-то я и понял, что интеллект и психическое здоровье — это совсем не одно и то же...
12:37:24 11-12-2023
Гость (11:49:56 11-12-2023) Вспомнилась : Была у меня одна история со старой-престарой б... Вам бы с вашими маниакально-навязчивыми фантазиями про пресловутые шапочки к психиатру обратиться и всё честно и открыто рассказать. А после пройти курс лечения электрошоковой терапией.
14:12:02 11-12-2023
Гость (11:49:56 11-12-2023) Вспомнилась : Была у меня одна история со старой-престарой б... Я уже читал где-то такое сообщение, точь в точь.
12:54:50 11-12-2023
Головы поднимите - на каждом доме по 2-3 вышки стоят. Никто никого не спрашивал.
13:08:24 11-12-2023
Гость (12:54:50 11-12-2023) Головы поднимите - на каждом доме по 2-3 вышки стоят. Никто ... Я в каком-то неправильном доме живу- на нём и на 4х соседних антенн базовых станций нет. Да и не нужны они в такой густоте- 1 БС обслуживает радиус 5-10 км, ставить их ближе, чем 5 км одну от другой- пускать деньги на ветер, 1 БСка стОит больше миллиона...
16:09:51 11-12-2023
Гость (12:54:50 11-12-2023) Головы поднимите - на каждом доме по 2-3 вышки стоят. Никто ... вот и плохо, что люди равнодушны к своему здоровью. А вопрос размещения сотовых вышек урегулирован давно уже. При желании собственников жилья можно убрать любую вышку.
13:10:01 11-12-2023
Как в телефонах сидеть 24/7 - это нормально! А как вышку воткнули, причем даже не на крышу, а во дворе - все, конец света, трехголовые крысы полезут изо всех щелей.
13:47:53 11-12-2023
Абориген (13:10:01 11-12-2023) трехголовые крысы полезут изо всех щелей. Уже начались галлюцинации? Срочно в психушку!
13:11:56 11-12-2023
Боюсь представить какая паника поднимется, когда вышку включат.
13:47:11 11-12-2023
Помните, какая дискуссия развернулась по поводу вышки на здании школы №40, нас уверяли, что это абсолютно безвредно. Но оказывается, ставить базовые станции рядом со школами и детсадами Роспотребнадзор запретил еще в 2010 году, а в 2021-м ограничения коснулись вузов и колледжей. С декабря прошлого года регулятор проводит проверки и требует убрать оборудование, в том числе в местах отдыха детей и молодежи
14:43:46 11-12-2023
Гость (13:47:11 11-12-2023) Помните, какая дискуссия развернулась по поводу вышки на зда... А почему запретил? Чтобы безграмотное население не волновалось избыточно. А те, кто знают физику, понимают, что гораздо безопаснее, когда вышка стоит на крыше твоего дома, чем соседнего. Вниз она практически ничего не излучает.
16:11:42 11-12-2023
Гость (14:43:46 11-12-2023) А почему запретил? Чтобы безграмотное население не волновало... глупости не говорите
13:56:29 11-12-2023
А что по сложившейся ситуации говорит министр цифрового развития и связи Алтайского края?
16:13:51 11-12-2023
Гость (13:56:29 11-12-2023) А что по сложившейся ситуации говорит министр цифрового разв... а как этот вопрос осветит администрация Барнаула, чтобы потом было с чем обратиться в прокуратуру?
13:56:37 11-12-2023
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14:25:33 11-12-2023
Гость (13:56:37 11-12-2023) Стоит в районе 2тр, в данный момент. воот у меня всего 200 рэ большой размерный ряд)))
14:31:56 11-12-2023
Гость (14:25:33 11-12-2023) воот у меня всего 200 рэ большой размерный ряд)))... Продают давно шапочки прямо из фольги, для окрашивания волос. Как для душа, такой же дизайн, только из фольги)))
14:12:40 11-12-2023
Нельзя дома холодильник держать, холод от него, дети будут мерзнуть и болеть.
14:14:10 11-12-2023
Да не,это в микроволновке-там да,а это же не микроволновка .
14:28:00 11-12-2023
...конец света, трехголовые крысы полезут изо всех щелей...-ничего этого не будет,прекратите пугать.Пока
17:13:03 11-12-2023
Интересно, кому это надо. Вчера в Барнауле появился такой пост, сегодня еще один и в нескольких городах аналогично.
22:23:30 11-12-2023
Мощность излучения невысокая опасаться не нужно