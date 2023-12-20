Барнаульские разработчики первыми в РФ создали бесплатный сервис для бронирования

До сих пор все аналогичные сайты и приложения были привязаны только к отдельным видам услуг — OCPIO собрали всех в одном месте

20 декабря 2023, 06:20, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Барнаульские программисты первыми в России разработали бесплатный онлайн-сервис для бронирования. Система предназначена для предпринимателей сферы услуг: с помощью программы клиенты могут записываться на услуги бьюти-мастеров, бронировать номера в отелях, заказывать доставку груза в любую точку страны.

До сих пор все аналогичные сайты и приложения были привязаны только к отдельным видам услуг. Кроме того, разработчики уверяют, что их сервис удобнее и проще аналогов. Деталями в эфире радиостанции "Бизнес ФМ Барнаул" поделился разработчик социальной сети бронирования OCPIO Денис Чупахин.

По словам IT-специалиста, их компании удалось придумать более простую систему онлайн-записи – создать ее можно всего через 10 минут, после чего уже можно принимать заказы и работать.

"Самое главное, это бесплатно. У нас нет большого функционала, хоть и есть какие-то избыточные функции, которые могут и не пригодиться малым предпринимателям. Им надо увидеть, сколько они денег заработали, когда они заработали, кто был клиентом, когда эти были клиенты", – рассказал Чупахин.Отзывы в сервисе смогут оставлять только те, кто действительно пользовался услугой. Это поможет защититься от атак со стороны нечестных конкурентов. Напоминания о записи клиенту будут приходить в мессенджере WhatsApp – не придется оплачивать SMS-сообщения.

Фактически компания OCPIO появилась год назад: в ноябре 2022 года программисты получили грант от Фонда инноваций. Однако разработки продукта идут уже более трех лет. При этом спрос от компаний на подобный сервис есть постоянно: даже у многих элитных кемпингов на Алтае бронирование ведется только по телефону, а клиентов такой "допотопный" способ, по оценкам разработчиков, отталкивает.

Сейчас деньги из выигранного гранта закончились, но команда из восьми человек, по словам Чупахина, продолжает доработку продукта.

"Это программисты: фронтенд-разработчики, то есть те, что делают "визуал" сайта, бэкенд-разработчики – те, кто делает функционал. Есть дизайнер и верстальщик. Бета-версию мы уже опубликовали, функционал весь работает, сейчас единственное, что правим, – визуальные "косячки", которые нам не нравятся", – рассказал он.Задача команды на данный момент – привлечь как можно больше поставщиков услуг, чтобы потенциальным заказчикам было из чего выбрать. Зарегистрироваться в сервисе предприниматели могут уже сейчас. Достаточно указать название компании, ее адрес, по желанию – загрузить фото и ссылки на соцсети. Однако главное – внести данные об оказываемых услугах и график работы.

Пока сервис набирает обороты, авторы планируют запустить мобильное приложение. По их словам, монетизировать разработку будут, однако социальная сеть бронирования для бизнеса все равно останется бесплатной и общедоступной.